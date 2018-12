Alle Jahre wieder ein schönes Erlebnis

Franziska und Sonja (v.l.) stellen Erasmus-Aktivitäten vor. © osthues

Mit Kunst, Kultur und Kulinarischem auf allen Etagen lockte der Weihnachtsmarkt des Liselotte-Gymnasiums (Lilo) mehrere hundert Besucher. Der Erlös kommt wie in den vergangenen Jahren Hilfsprojekten im Jemen und in Bangladesch sowie Projekten in Mannheim und in der Region zugute.

„Ein super Angebot“

Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt in der Unteren Turnhalle, schwungvoll umrahmt vom Unterstufenchor unter Leitung von Andrea Kilian mit Pia Kröper am Klavier sowie von der Lilo-Big-Band unter der Leitung von Wieland Bosse. Schulleiter Eberhard Vogel dankte den Lehrern, Schülern und Eltern, die durch ihr Engagement und ihre kreativen Ideen zum Gelingen beitrugen.

Alle Klassen brachten sich ein mit bunten und kreativen Aktivitäten, die von weihnachtlichen Bastelangeboten bis hin zum Bücher- und Spiele-Flohmarkt reichten. „Ein super Angebot“, fand Andrea Dewell, die mit Tochter Grace und deren Freundin Milla im Klassenraum der 5c Kekshäuschen bastelte. Der Weihnachtsmarkt ist für sie „eine gute Gelegenheit, die Schule kennenzulernen“. Und die hatte noch viel mehr zu bieten. So hatten sich beispielsweise die Schüler der fünften Klassen mit dem Leben der Namensgeberin ihrer Schule, Liselotte von der Pfalz, beschäftigt und präsentierten stolz ihre Ergebnisse. Faszinierend war die Ausstellung von Schülerarbeiten aus dem Kunst-Unterricht im Kellergeschoss. Gern genutzt von den Besuchern wurde auch das Angebot der Foto-AG für einen Schnappschuss als Weihnachtsgeschenk. Franziska und Sonja (beide Klasse 10) stellten den interessierten Besuchern die Erasmus-Projekte und ihre Aktivitäten vor. Der Förderverein informierte und verkaufte die frisch gedruckten Jahresberichte.

Mit Suppe stärken

Auch die Eltern der Schüler brachten sich kreativ ein: Vom dekorativen Weihnachtschmuck bis zur selbst gemachten Marmelade reichte das breitgefächerte Angebot der Damen vom Kreativkreis im Erdgeschoss. Im Zimmer der karitativen Projekte informierten Christiane Ritscher (Jemenhilfe Aichach) und Franz Keckeisen (Shanti Bangladesch) die Besucher über die Verwendung des Erlöses des Weihnachtsmarkts. Allerorten im weihnachtlich geschmückten Schulhaus erklang Musik. Es war sehr schön anzusehen, wie die Jüngsten im Treppenhaus ihre Weihnachtslieder herausschmetterten. An zahlreichen Ständen im Erdgeschoss wurde für das leibliche Wohl der vielen Gäste gesorgt. Das Angebot reichte vom selbst gemachten Sauerkraut bis zur Zuckerwatte.

Mit einer guten Suppe, gekocht von Eltern, konnten sich die Besucher schon mehr als eine Stunde vor der Eröffnung für den Weihnachtsmarkt stärken. Viele Ehemalige besuchten ihre alte Schule und tauschten mit früheren Klassenkameraden und ehemaligen Lehrern Erinnerungen aus. „Vor allem die vielen schönen Begegnungen bereichern die Atmosphäre beim Lilo-Weihnachtsmarkt“, schwärmte eine ehemalige Schülerin. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018