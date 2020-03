Balkonkonzert in der Tattersallstraße

Der Jungbusch hat es vorgemacht, nun hat die Schwetzingerstadt nachgezogen: Die Bewohner eines Hauses in der Tattersallstraße musizieren auf dem Balkon für ihre Mitmenschen. Begonnen haben Initiatorin Inge Baßler und ihre Mitstreiter, um den Kleinsten etwas Positives auf die Ohren zu geben. So schaffen es auch Kinderlieder wie „Aramsamsam“ in die Playlist. Im Laufe des Balkon-Konzerts entwickele sich dann ein buntes Potpourri, sagt Baßler. „Jeder trägt das zum Programm bei, was er kann. Sie selbst greift zur geerbten Heimorgel ihres Vaters, um sich auf ihren Balkon zu stellen und im Hintergrund etwas zur Musik beizutragen. Besonders die Kinder hätten beim Musizieren ihren Spaß.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020