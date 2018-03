Baubeginn für den Jugendtreff voraussichtlich erst 2019

Anzeige

Idealer Standort

Die Arbeit in der Schwetzingerstadt macht ihr Spaß. Ihr Büro im Eingangsbereich der Pestalozzi-Haupt- und Werkrealschule sei ein idealer Standort, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten, findet die 26-Jährige. Während des Gesprächs, an dem auch Beate Klehr-Merkl vom Dezernat III, Bildung, Jugend, Gesundheit teilnahm, klopfte es immer wieder an die Tür, steckten Schüler den Kopf rein: „Ich hab‘ da mal eine Frage.“

Ann-Kristin Risser ist Ansprechpartnerin für die Jugendlichen. Auf die Frage, wie lange es die Haupt- und Werkrealschule noch gibt, antwortete Klehr-Merkel, dass diese noch bis Ablauf des Schuljahres 2019/20 bestehen wird. Dann soll auch der neue Jugendtreff – anstelle des Flachbaus des ehemaligen Wespinstifts – fertig sein. „Voraussichtlicher Baubeginn 2019“, so Klehr-Merkl.

Bei ihrer Arbeit setzt Ann-Kristin Risser auf „Bewährtes, Angebote, die dem Interesse der Jugendlichen entsprechen und gern angenommen werden (siehe Infokasten)“. 40 bis 50 Jugendliche in der Woche – zwischen 14 bis 21 Jahren – gehören zum festen Kern. Die offene Jugendarbeit richtet sich an alle Jugendlichen und Familien in der Schwetzingerstadt.

„Zentrale Aspekte der offenen Jugendarbeit sind die Unterstützung bei der Entwicklung einer Berufs- und Lebensperspektive sowie die gemeinsame Gestaltung von Freizeitangeboten“, erklärte Risser. Sie will Ansprechpartnerin für Jugendliche und deren Familien in allen Lebenslagen sein, um gemeinsam Erfolgserlebnisse zu schaffen und ein positives Miteinander zu gestalten. Die Sozialpädagogin will in präventiver Form dazu beitragen, dass Jugendliche sich und ihre Potenziale innerhalb des Stadtteils möglichst gut entfalten können. Risser setzt dabei auf die Kooperation mit Vereinen, Schulen und anderen Stadtteilakteuren.

Bei der Bezirksbeiratssitzung am Mittwoch, 28. Februar, 19 Uhr, in Trafohaus, Galileistraße 1-3, will sie sich vorstellen.

