Begeisterte Schüler erobern das Publikum

Pop und Rock, aber auch traditionelle Melodien und Lieder standen auf dem Programm. Mit der Aufforderung „Let’s Rock“ überließen die Bläser dem Unterstufenchor und Schülern aus den Klassen 5 und 6 die Bühne, die diese unter Leitung von Andrea Kilian rasch mit witzig-flotten Rhythmen füllten: Wem steht jede Farbe, natürlich dem „Cleveren Chameleon“. Weiter ging das Klangfarbenspiel mit einem fetzigen „Greenhorn Rock“ der Bläserklasse 6b. Das Lilo-Chörchen – Lehrer und Schüler singen gemeinsam unter der Leitung von Pia Kröper – intonierte „Blue Moon“.

Bei sommerheißen Temperaturen umwehte die Zuhörer ein erfrischendes „Colors of the Wind”. Die Tanzgruppe 10d von Sabrina Reiner verzauberte mit einer gekonnten Choreographie zu „Tongues” von Joywave. „Back to Black“ ging es mit dem Trio mit Sängerin Sinem Sahin, Serafin Lindau (Piano) und Milan Thiée (Percussion), bevor die Big Band zum finalen Auftritt auf die Bühne kam. Und die jungen Musiker unter Leitung von Wieland Bosse begeisterten mit einem Klangkaleidoskop: „Green Onions“, „Blue Train“ und „Pink Panther“. Jubelnder Beifall war der Lohn.

Mit ihrem selbst geschriebenen Song „No Contrast“ stellten die Abiturienten Serafin Lindau (Gesang) und Milan Thiée (Gitarre) ein letztes Mal ihr beeindruckendes Können als Schülerin des Gymnasiums vor. Sie wurden, wie neun weitere Abiturienten, von Schulleiter Eberhard Vogel verabschiedet, der allen für ihr jahrelanges Engagement und einfach „die ganze Musik“ dankte. ost

