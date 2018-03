Beim Jobticket „Luft nach oben“

Anzeige

„Die Parkraumsituation in der Oststadt hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft, Anwohner und Pendler stehen in hoher Konkurrenz zueinander“: Das meint jedenfalls der örtliche Bezirksbeirat und fordert Verbesserungen vor allem bei der Anbindung an den Hauptbahnhof und bei der Stadtbahnhaltestelle am Luisenpark. Die müsse schnellstmöglich barrierefrei umgebaut werden.

Vor allem für Senioren sei die Situation dort „hochproblematisch“, sagte Melanie Schmitt (Grüne) bei der von Stadtrat Boris Weirauch geleiteten Sitzung im Trafohaus. Ein Weiter so dürfe es dort nicht geben. „Wir haben das auf dem Schirm“, sagte Felix Dmochowski von der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (rnv), der allerdings auch klarstellte: Sowohl Ost- wie Schwetzingerstadt seien mit öffentlichem Nahverkehr reichlich gut erschlossen. Vier Bus- und fünf Stadtbahnlinien durchqueren die Stadtteile. In maximal 500 Metern Entfernung könne jeder Bewohner ein entsprechendes Angebot erreichen. Mit den großen Arbeitgebern der Oststadt gibt es Jobticket-Vereinbarungen oder es haben Gespräche zur Einführung eines Jobtickets stattgefunden, berichtete Dmochowski. So gehören die Mannheimer Versicherungs AG, die Inter-Versicherung, die VR Bank sowie das Theresienkrankenhaus bereits zu den Kunden der rnv, mit denen Verträge abgeschlossen wurden. Insgesamt könnten in der Oststadt 2500 Mitarbeiter auf ein solches verbilligtes Angebot zurückgreifen. Genutzt werde das aber nur von einem Drittel, so der rnv-Mitarbeiter. „Da ist noch Luft nach oben“, versprach Boris Weirauch, dem „Delta“ nachzugehen. Zum Beispiel könne man Neuansiedlungen von Unternehmen an die Einführung des Jobtickets binden, schlug Stadträtin Nazan Kapan (SPD) vor.

Stadtbahnen gut frequentiert

Der Bezirksbeirat würde gerne die Anbindung der Oststadt an den Hauptbahnhof verbessern („Das ist nicht attraktiv“) und dazu die Taktung der Buslinie 60 (zehn statt 20 Minuten) erhöhen. „Dann steigt auch die Akzeptanz des Jobtickets“, vermutete Bernhard Juretzek (CDU) schon mal. Außerdem seien die Stadtbahnen zwischen 7 und 8.30 Uhr „überfüllt“ – eine Behauptung, die Dmochowski aber zurückwies. Außerdem deutete er an, dass im neuen Nahverkehrsplan eventuell eine bessere Taktung bei der Buslinie 60 vorgesehen sei. „Ansonsten haben wir bei den Stadtbahnen alles im Einsatz, was geht“. Neue Fahrzeuge werde es frühestens ab 2020 geben. Und grundsätzlich: „Es ist alles in ein enges Korsett gebettet. Wenn man an einer Schraube dreht, muss man aufpassen“.