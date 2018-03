Berührende Geschichte einer Familie auf der Flucht

Anzeige

Der eigene Vater ein Hochstapler – in der Caféteria des Liselotte-Gymnasiums (Lilo) las Arno Frank in der Reihe „mittwochs am Lilo“ aus seinem Debütroman „So, und jetzt kommst Du“. Die unterhaltsame Lesung der ebenso tragischen wie komischen Familiengeschichte – locker und brillant erzählt nach einer wahren Begebenheit – kam gut an bei den rund 100 Schülern der Kursstufe 1.

Die Gelegenheit, anschließend Fragen zu stellen, wurde ausgiebig von den Schülern genutzt.. Der in Biebrich bei Wiesbaden lebende Journalist erzählt in seinem Erstlingswerk eine mehr als turbulente Phase seiner Jugend. Der 14-jährige Arno liebt und bewundert seinen Vater, der mit gebrauchten Luxuskarossen handelt und in Geld zu schwimmen scheint. Doch dann klopft eines Tages die Polizei an die Haustür. Fluchtartig verlassen die Eltern mit ihren drei Kindern die pfälzische Heimat. Im Gepäck: das Modell eines japanischen Schlachtschiffs und 300 000 Mark, die der Vater durch Unterschlagung ergaunert hat.

Kinder verwahrlosen

Nicht viel Geld, um mit der fünfköpfigen Familie an der Cote d’Azur am Leben der Schönen und Reichen teilzuhaben. Das bekommt Arno an der exklusiven Schule für Kinder superreicher Eltern zu spüren. Als sein Freund Ahmet ihn mit der Frage löchert, womit sein Vater eigentlich Geld verdient, weiß der Junge keine Antwort. Der 14-Jährige, der auf seinem Moped die Cote d‘Azur entlang braust, glaubt da noch immer an das Gute.