Besorgte Wirte entwickeln kreative Ideen

Zmnako Hama-Javer glaubt nicht, dass er sein Lokal nach dem Teil-Lockdown im November und vorweihnachtlicher Entspannung im Dezember diesen Winter weiter öffnen kann. „Ich habe schon damit gerechnet, dass ein zweiter Lockdown kommt“, sagt er angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen. Der Wirt der „Brasserie Bernstein“ in der Seckenheimer Straße musste, wie alle anderen Gastronomen, sein Lokal ab Montag schließen. So sehen es die neuen Bestimmungen vor.

Groll gegen Verweigerer

Gegen die Politik hegt Hama-Javer keinen Groll, vielmehr gegen die, „die sich nicht an die Regeln gehalten haben.“ Denen habe man die aktuelle Lage zu verdanken. „Wir haben uns an alle Vorgaben gehalten, aufwendig Vorsorge getroffen, um unsere Gäste zu schützen, und uns hat es wieder getroffen“, klagt er. Eine Schließung der Gaststätten sei nicht nachzuvollziehen. Offiziell soll der zweite Lockdown nur den November andauern.

Ob es danach besser wird, ist für Hama-Javer allerdings fraglich. Geschäftlich gesehen seien ihm bereits alle Weihnachtsfeiern abgesagt worden. Die Menschen hätten wegen Kurzarbeit kein Geld mehr. „Die ganze Welt ist ja momentan betroffen, meine Angst ist, dass man im Dezember wieder aufmachen kann und dass wir im Januar, Februar dann den nächsten Lockdown haben – es wird ein schwerer Winter“, befürchtet Zmnako Hama-Javer. Er will weitermachen mit Straßenverkauf, Liefer- und Abholservice, und ein bisschen Weinverkauf. „Ich hoffe wegen meiner vielen Stammgäste, das funktioniert soweit“, sagt er.

Mary Mierkalns, die Inhaberin von „Keleni Rice & Curry“, die außerdem jedes Jahr beim Stadtteilfest und bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ in der Schwetzingerstadt mit ihrem Spezialitätenangebot aus Sri Lanka und Indien vertreten ist, klagt: „Alles ist kaputt, nichts geht mehr.“ Der neue Lockdown werde noch schlimmer werden als der erste und so lange gehen, bis die Medizin einen Impfstoff hat, glaubt sie. Trotzdem lasse sie ihr Lokal offen. Drin sitzen gehe zwar nicht mehr, aber sie werde Essen zum Mitnehmen anbieten. „Doch das wird nicht viel sein, weil die Büros zu sind und die Leute Homeoffice machen“, befürchtet sie.

Dieses Geschäft fehlt ihr. Sie will sich das zwei Wochen angucken. Wenn das nicht läuft, macht sie zu, weil sie von ein paar Euro im Monat nicht leben kann. „Man muss das Beste draus machen und beten“, meint sie noch.

Besonders schwer trifft die erneute Schließung Gastronomen, die schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr ums Überleben kämpften. Am 25. März hat Sharab Mirdanesh das „Café Frida Kahlo“ eröffnet. „Kaum aufgemacht, musste ich wieder schließen“, berichtet er. Sein Außerhausverkauf sei damals zwar gut angenommen worden und seine Kundschaft habe ihn sehr gut unterstützt. „Trotzdem war es schwer für mich“, sagt er. Er sei jetzt „viel zu verzweifelt und geschockt“, um darüber nachzudenken, wer schuld sei an der Situation. „Darüber nachzudenken, bringt nichts.“ Der Bekannte, der ihm bisher geholfen hat in der Küche, ist nicht mehr da. Deshalb muss er nun beim Straßenverkauf allein über die Runden kommen.

Hilfe „super“

Mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie hat Uli Nievelstein eine kreative Idee in die Wirklichkeit umgesetzt. Der Inhaber des „Luni“ hat am vergangenen Samstag im ehemaligen Optiker-Laden nebenan das „Salam“ eröffnet. Dort läuft seit Dienstag in der ersten Novemberwoche nun sein Außer-Haus-Geschäft. Das letzte Mal habe er wegen des Umsatzes aus dem Straßenverkauf im „Luni“ nämlich keine Corona-Soforthilfe gekriegt. Bis jetzt habe er auch kein Personal entlassen. Seine Festangestellten lasse er entweder im „Salam“ weiterarbeiten oder schicke sie in Kurzarbeit. Seine Hilfskräfte machen eine Pause, bis es weitergeht.

Hoffnungsschimmer für Nievelstein ist die Ankündigung der Politik, für den November bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat als Hilfe auszahlen zu wollen. „Als Beitrag ist das super. Und wenn man das nicht zurückzahlen muss, umso besser“, sagt er. Die Corona-Pandemie sei ein globales Problem; alle Länder reagierten anders. Deutschland habe es immerhin geschafft, weiterhin die Nummer „Fünf“ der Weltwirtschaft zu bleiben. „Doch der Sozialstaat muss bestimmte Dinge abkönnen“, findet Nievelstein. Die Politik zu beschuldigen, liegt ihm fern. Denn jeder Politiker habe einen Verwandten, Bekannten oder Freund, der Gastronomie betreibe. „Auch Politiker haben beispielsweise ihren kleinen Italiener und tun sich so mit dem Lockdown selber weh“, findet der Gastronom. Schuld seien die, die das Ganze auf die leichte Schulter nehmen und sich nicht an die Vorgaben halten würden.

Dass nun Existenzen verloren gehen, findet Nievelstein „supertraurig“. Wichtig sei, kreative Ideen zu entwickeln. Leute, die zu Hause sitzen, sich über jeden beschweren und über Monate kaum bewegen, kann er nicht verstehen.

