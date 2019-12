Bildschön und handgemacht

Wie wäre es Weihnachten mit selbst gestalteten Karten? So etwas ganz Einzigartiges, Individuelles und Persönliches für die besonderen Menschen, die uns dieses Jahr begleitet haben? Der Verein Kunst- und Kulturvermittlung Rhein-Neckar (KuK) bietet im Atelier „Die Box“ in der Rheinhäuser Straße Platz für kreative Momente in zahlreichen Kreativ-Workshops. Besonders in der konsumorientierten Vorweihnachtszeit bot Gründerin Kerstin Weinberger eine echte Alternative zu Weihnachtsgeschenken von der Stange.

Gegen die Digitalwelt

Bildschöne Weihnachtskarten in vielen Varianten gestalteten die Teilnehmer des Advent-Specials rund um kunstvolles Schreiben und Gestalten mit Schrift. Das „Schönschreiben“ ist wieder en vogue. Als Gegenbewegung zu einer durch und durch digitalen Welt vor flimmernden Bildschirmen und Computern, begeistert dieses „Hand-Werk“ Jung und Alt.

Die Kunsthistorikerinnen Susanne Weinberger und Eva Wick entführten die fünf Teilnehmer für vier Stunden in die Welt des Hand- und Brushletterings: Das ist die Kunst schöne Buchstaben zu erschaffen. Ob modern, kreativ oder klassisch – mit dem Lettering-Workshop entfachten sie die nicht nur bei Eik Eckert aus der Oststadt schlummernde Leidenschaften und Expertisen für Zeichnen, Malen und Schriften wieder. „Mir gefällt die Verbindung von Schrift und Bild“, erklärte Gabriele Roloff aus Neuostheim.

Susanne Weinberger führte kurz in die Grundlagen ein und dann wurden die Teilnehmer selbst kreativ. Als Rundum-sorglos-Paket gab es bei diesem Workshop für jeden einen Lettering-Pen von Tombow und einen ausgedruckten Lettering-Guide von Susanne Weinberger, um damit gleich los legen und auch zuhause weiter der Lettering-Leidenschaft frönen zu können. Es gab Übungsblätter, jede Menge Stifte, haufenweise Inspiration und gute Hilfestellungen auch für noch Unsichere, wie Sibylle Beck. Die Feudenheimerin hat „Spaß hat am Basteln und kreativ sein“.

Anfangs wurden mit dem Lettering-Guide von Susanne Weinberger die ersten Auf- und Abwärtsstriche und Schwünge geübt und sich damit schon einmal warm geschrieben. Es wurden auch alle Zahlen und Buchstaben einzeln geübt, um sich an die ungewohnte Stift- und Armhaltung zu gewöhnen, beziehungsweise sich an das Aussehen erinnern zu können.

Beim Advent Special von KuK ging es aber nicht nur um das Erlernen des Letterings, sondern auch um den Aufbau und das Layout von beispielsweise einer Weihnachtskarte oder einem Spruch. Am Ende konnten alle die Vorlagen, die Susanne Weinberger vorher erstellt und mitgebracht hatte, als Inspiration nutzen oder mit der Aufteilung eigene Sprüche auf dem Papier anordnen und mit den Pens schreiben. Bei Plätzchen und Tee wurden verschiedenen Karten mit weihnachtlichen Motiven gefertigt. In toller Atmosphäre, untermalt von weihnachtlicher Musik, entstanden so kreative Letterings, Motive und selbst geschriebene Weihnachtskarten.

Kalligrafisches Schriftbild

Das waren vier Stunden, in denen die Teilnehmer den Kopf ausschalten und sich einfach ihren Zeichenkünsten hingeben konnten. Dicke und dünne Linien, Bögen, Zierelemente ergaben dann am Ende ein kalligrafisches Schriftbild, mit dem die Teilnehmer ihre Lieblingszitate oder -wörter endlich in die schönste Form bringen konnten. Einen ganzen Abend freuten sich die Teilnehmer über die entstehenden, schön geschwungenen Buchstaben und ließen diese über das Papier tanzen. Und: Nach dem Workshop ist vor dem Workshop. Jetzt heißt es erstmal für die Freundinnen Doris Bogs und Claudia Räuber-Schwarz aus Edingen-Neckarhausen und alle anderen Teilnehmer weiter üben, üben, üben.

