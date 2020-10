Bürger greift zu Klebebandstreifen

Verkehrschaos an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Einkaufsmarkt an der Seckenheimer Straße: Fahrradfahrer müssen dort morgens oft durch einen regelrechten Hindernisparcours zwischen Fahrgästen, Einkäufern und Passanten hindurch manövrieren. Zwar gibt es dort einen Radweg, der von der Straße im Bereich der Stadtbahn-Haltestelle über den vorgezogenen Gehweg führt. Doch wegen Witterungseinflüssen ist seine rote Farbmarkierung kaum noch sichtbar. Außerdem sind Fahrrad- und Fußweg mit Laub bedeckt. „Um den unhaltbaren Zustand in der Schwetzingerstadt zu beenden“, griff Karlheinz Sausbier selbst zum Klebeband und markierte den Fahrradweg mit weißen Streifen.

„Gefährliche Situation“

Sausbier berichtete: „Vor circa zwei Jahren gab es eine Diskussion im Bezirksbeirat zu dieser Problematik.“ Er habe damals als provisorische Lösung vorgeschlagen, eine weiße Linie zur eindeutigen Trennung aufzubringen. Als im Juli dieses Jahres eine SPD-Veranstaltung vor dem „Roten Haus“ stattfand, habe er den Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und dessen Parteifreundin Nazan Kapan erneut auf die gefährliche Situation, insbesondere für Senioren und Kinder, hingewiesen und vorgeschlagen, „einfach eine weiße Trennungslinie zur Sichtbarmachung aufzubringen“. Die Kommunalpolitiker hätten erwidert, das sei nicht so einfach, weil die Rhein Neckar Verkehrsbetriebe (RNV) wegen der Haltestelle involviert wären.

Weil nichts geschah, griff Sausbier nun zur „Selbsthilfe“. Mit weißem Klebeband zog er eine gestrichelte Linie entlang des Fahrradweges. „Um vor allem die shoppenden Fußgänger auf den Fahrradweg aufmerksam zu machen und natürlich ebenso die lokal Verantwortlichen.“ Der Einsatz von Klebeband verursache auch keine Schäden.

Die Passanten begrüßten die Aktion. „Das ist eine gute Tat“, sagte Barbara Augstein aus der Schwetzingerstadt. Der Fahrradweg sei fast nicht zu sehen, „vor allem wenn man in Gedanken ist“. Ute Münch aus der Schwetzingerstadt fand: „Die Aktion macht Sinn, gerade im Bereich der Straßenbahnhaltestelle, wo viele aussteigen und einfach losstürmen.“ Als Fußgänger werde man auch von den Radfahrern viel zu wenig wahrgenommen.

Von Bürgern begrüßt

Auch Henri Graul aus der Schwetzingerstadt fand die Aktion gut. „Es war schon immer ein bisschen eng hier, vor allen wenn dann noch Leute mit der Bahn kommen, die in Gedanken sind und nicht fähig zu gucken.“ Auch er sei nicht immer ganz bei der Sache. „Der Fahrradweg ist schlecht zu sehen“, sagte Dorothee Schöning-Senft aus der Oststadt. Außerdem sei dadurch der Gehweg für Fußgänger fast zu schmal, vor allem für Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwagen und ältere Menschen mit Rollatoren.

„Das war mal Zeit“, sagte Karin Sabo-Ruppert aus der Schwetzingerstadt. Gut wäre das, so meint sie, auch auf den Gehwegen an der Augustaanlage, wo rücksichtslose Radfahrer dicht vor den Hauseingängen vorbeirasten. Marianne und Konrad Husch aus der Schwetzingerstadt fanden: „Der Radweg auf dem Gehweg ist Blödsinn, das Fahrrad gehört auf die Straße.“ Radfahrer seien viel zu schnell für Fußgänger, man könne auf diese Weise fast nicht mit einer solchen Situation umgehen. „Hier fahren die Radfahrer erst auf der Straße und dann auf dem Gehweg, das ist total idiotisch.“

