Bunte Feier auf dem Werderplatz

Rund um die Christuskirche wird am Samstag, den 29., und Sonntag, den 20. Juni ein buntes Programm geboten. Am Samstag ab 12.30 Uhr gibt es Steaks vom Grill, Pommes, Salat, Eis, Kaffee und Kuchen. Um 13.30 beginnt dann das bunte Bühnenprogrammmit mit einem Orgelkonzert für Kinder in der Christuskirche. Um 14.15 Uhr präsentiert der Christuskindergarten sein neues Musical: „Regenbogenfisch, komm hilf mir“.

Blasmusik und Pop

Weiter geht es um 15 Uhr mit dem Kindergarten Weidenkörbchen. Gegen 15.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Turmbesteigung. Ab 16 Uhr geht es musikalisch weiter mit den Kraichgaukrainern und einem Mix aus traditioneller Blasmusik und Pop. Den ganzen Nachmittag über locken zahlreiche Spielstationen für Kinder rund um die Christuskirche.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in der Christuskirche „Trinkt nicht nur Wasser, sondern Wein“ mit Pfarrerin Maibritt Gustrau und Team. Anschließend lädt die Gemeinde ein zu einem gemeinsamen Mittagessen mit Steaks vom Grill, Pommes, Salat, Eis, Kaffee und Kuchen. Um 12.30 Uhr besteht noch einmal die Möglichkeit zur Turmbesteigung. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019