Farbenpracht gibt es im Luisenpark oft – zumindest im Frühling, Sommer und Herbst. Im Winter allerdings ist alles eher grau in grau. Das ändern allerdings die Winterlichter. In grellem Grün, Blau und Pink erstrahlen dann die Bäume wie auf unserem Bild. Jeden Abend ab 18 Uhr taucht sich der Park in ein mystisches Lichterspiel. Die Öffnungszeiten der Winterlichter im Luisenpark: sonntags bis donnerstag, 18 bis 21 Uhr, freitags und samstags, 18 bis 22 Uhr. ena