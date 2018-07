CDU: Parken wieder kostenlos

Anzeige

Pendlerverkehr beeinträchtigt

Die KPV und die CDU-Bezirksbeiräte sehen die von der Stadt eingeführte Parkraumbewirtschaftung kritisch: Sie fordern, „dass die Parkraumbewirtschaftung in der Otto-Beck-Straße und in der Maximilianstraße aufgehoben wird, um Nutzerkonflikte zu vermeiden“, so Juretzek und Corr. Auch die Parkraumbewirtschaftung am Friedensplatz müsse entfallen. Sie beeinträchtige dort derzeit den Pendler- und Besucherverkehr für die Innenstadt, „weil keine Fahrzeuge mehr geparkt werden können“, ergänzt Christian Kirchgässner von der KPV. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018