Emre Kus neuer Vorsitzender

Anzeige

Vor den Vorstandswahlen hatte Lückehe Rückschau auf die zurückliegenden zwei Vereinsjahre gehalten, die hauptsächlich Wahlzeit waren. Es gab drei große Themen, so Lückehe: Erstens der spannungsweite Unterschied zwischen den schlechten Umfragewerten zur Wählergunst und einer steigenden Mitgliederzahl. Zweitens Klagen, dass sich die Volksparteien nicht voneinander unterscheiden würden und andererseits, dass es zu viele Diskussionen gebe. Drittens, dass politische Prozesse immer länger dauern würden. In letzten 20 Jahren, in denen er Verantwortung getragen habe, so Lückehe, sei er es gewohnt gewesen, für die Interessen der Stadtteile dicke Bretter zu bohren. So hätte der Ortsverein jahrelang für den Jugendtreff in er Schwetzingerstadt gekämpf. Der werde jetzt umgesetzt, ebenso wie der direkte Straßen-Durchbruch vom Postgelände zur Reichskanzler Müller Straße. Auch für die zwei oberirdischen Übergänge an der Borellygrotte habe man sich eingesetzt. „Und jetzt kämpfen wir für eine Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes als einladendes Entree der Stadt sowie des Tattersalls als Eingang zur Schwetzingerstadt, außerdem für eine Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs in Neuostheim/Neuhermsheim.

Dank an Unterstützer

Sitzungsleiterin Wegner dankte Lückehe: „Er war ein sehr engagierter, emotionaler Vorsitzender.“ Margot Liebscher, Bezirksbeiratssprecherin in Neuostheim, dankte Stadträtin Heberer, Vorsitzende des Vereins Stadtbild, die es ermöglicht habe, das Alte Fährhaus in Neuostheim zu erhalten. Sie lobte auch Stadträtin Nazan Kapan, die für die Radwege in Neuostheim und am Neckardamm gekämpft habe, sowie den Landtagsabgeordneten Boris Weirauch, der sich immer wieder für das Thema ÖPNV einsetze.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.03.2018