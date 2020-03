Fahrradstraße erst Ende März fertig – Anrainer ärgern sich

Der Umbau der Tattersallstraße zur Fahrradstraße dauert länger als geplant. Darüber ärgern sich Anrainer und Geschäftsleute in der Schwetzingerstadt. Sie beklagen Umsatzeinbußen. Jetzt soll das 640 000 Euro teure Projekt, das wegen des Baus der neuen Mannheimer Kunsthalle schon einmal verschoben wurde, bis Monatsende fertig sein, heißt es aus dem Rathaus.

Eigentlich sollten die Arbeiten an der hoch frequentierten Nord-Süd-Achse bis Dezember 2019 dauern. So hatte es die Stadt beim Start der Maßnahme Ende Juli 2019 per Schreiben in den Anlieger-Briefkästen angekündigt. Doch nun sei immer noch alles abgesperrt, ein Ende der Bauarbeiten nicht in Sicht, ärgert sich Elfriede Lorenz, Geschäftsführerin der Exklusiv-Reinigung Höh. Der Betrieb an der Tattersallstraße 26 hat Umsatzeinbußen von 20 Prozent zu verzeichnen.

Mitarbeiter betroffen

Leidtragende seien nicht nur die Kunden, die wegbleiben würden, sondern vor allem die 16 Mitarbeiter. Sie muss Lorenz teils früher nach Hause schicken, weil die Arbeit fehlt. „Wir können hier nicht be- und entladen“, klagt sie. Und auch die Filiale in N 3 sei kaum noch zu erreichen. „Überall sind Baustellen“, ärgert sich die Geschäftsführerin und findet das Verhalten der Stadt „furchtbar“. Auf die Belange der Geschäftsleute werde einfach keine Rücksicht genommen. Die Hauseingänge, so hatte es die Stadt versprochen, sollten während des Umbaus eigentlich zu jeder Zeit direkt oder über provisorische Zugänge erreichbar sein. Doch Behelfsparkplätze und Einbuchten, so Lorenz, „wurden erst ganz spät eingerichtet.“ Aufgrund aufwendiger Grabarbeiten für neue Stromleitungen im Gehweg und witterungsbedingter Verzögerungen würden die Bauarbeiten erst im Laufe des Monats abgeschlossen, heißt es auf Anfrage dieser Redaktion aus dem Rathaus. Die neue Asphaltdecke in den Einmündungen/Kreuzungen zwischen Reichskanzler-Müller-Straße und Moltkestraße sei bereits fertiggestellt.

Im Anschluss werden laut Auskunft der Stadt noch neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Die Montage der Verkehrszeichen, Poller und Radbügel sei bereits in Gange – dann würden auch die Sperrungen aufgehoben. „Die Maßnahme wird im März abgeschlossen“, so ein Sprecher, eine Einweihung sei anschließend geplant.

