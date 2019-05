Farbe, Fläche und Raum

Es ist Mai und die ersten warmen Tage laden zum Grillen im Garten ein. Und schon war der Name für die Ausstellung mit Bildern von Werner Schmidt gefunden: „Maigrillen“ wurde jetzt in der Galerie im Tulla eröffnet. Die Werke des 1953 in Oppenau im Schwarzwald geborenen Künstlers, der heutzutage in Oberkirch/Baden und Berlin lebt, erzählen vom Wetter und anderen kleinen Themen.

Die Bilder wurden von der Klasse 8b gehängt, erklärte Dorothea Fogt, eine der beiden Galerieleiterinnen. Sie dankte der Lehrerband für die schwungvolle Umrahmung der Ausstellungseröffnung. Ihre Kollegin, Susanne Klehr, stellte den Künstler und seine Arbeit vor: Werner Schmidt hat sich nämlich der Malerei verschrieben.

Sein Weg führte ihn vom figürlichen zum gegenstandslosen Bild. Gleichwohl sorgt die umfassende Beschäftigung mit Farbphänomenen sowie der Leuchtkraft alter Farben seiner Großväter, die Schmidt auch selbst herstellt, nach wie vor für eine vielschichtige Wiedergabe von dem, was er als Künstler sieht. Das sind zum Beispiel Lichtbrechungen von Wolken auf dem Bodensee oder Lichter der Großstadt Berlin, die auf den Asphalt strahlen. In seinen Bildern schafft er damit Farbsymphonien, die zum Hinsehen herausfordern. Man mag sie ganz einfach seine expressiven Bilder. Seine „Kleinen Farben“ oder „Äpfel“ im Postkartenformat atmen den frischen Geist des Experimentes.

Eine Hauptrolle in dieser Ausstellung spielt der Raum. Die Galerie in der Tulla-Realschule ist eine der ungewöhnlichsten Galerien in Deutschland: Seit 1995 setzte erst Peter Schmid und setzen heute Dorothea Fogt und Susanne Klehr unbeirrt und vehement Ausstellungs-Standards für die verschiedensten Stilrichtungen von Kunst. Hier gibt es regen Austausch der Schüler und Besucher mit Künstlern. Die besonders betonte Fläche bei Schmidts Arbeiten passt hervorragend in das Programm.

Malerei verdichtet sich

Schmidt setzt sich intensiv mit dem Grundsätzlichen der Malerei – Farbe, Fläche, Raum – auseinander. In der abstrakten Malerei Schmidts stehen die Farbe und der malerische Gestus im Vordergrund. Im Gespräch mit Galerieleiterin Klehr zeigte der Künstler, wie er malt. Mit dem Pinsel und großer Körperkraft wird „nass auf nass“ Schicht für Schicht aufgetragen. Dadurch verdichtet sich die Malerei zu einer Fläche, die sich zu den Bildrändern hin auflöst und die verschiedenen Ebenen durchscheinen lässt.

Das Verhältnis zwischen Malerei und Raum scheint sich gegenseitig zu aktivieren, sich also keine Konkurrenz zu machen. Man könnte auch sagen: Unentschieden in einem attraktiven Spiel. ost

