FDP wirbt um Mitwirkung

„Aufgabe des Bezirksbeirats ist es, die Anliegen der Bürger eines Stadtteils zu sammeln, zu diskutieren und nach positiver Beschlussfassung an die Stadtverwaltung weiterzuleiten“, erläuterte Bezirksbeirat Gunter Zimmermann auf der Mitgliederversammlung des FDP-Ortsverbands Schwetzingerstadt/Oststadt die Funktion des Gremiums. Erfreulich sei, dass die Mitgliederzahl seit der letzten Vorstandswahl gehalten werden konnte. Darüber hinaus seien in diesem Zeitraum zwei „Echos“ veranstaltet worden – Informationsstände, an denen Vertreter des Ortsverbands auf der Straße mit den Bürgern ins Gespräch getreten sind. Zimmermann ermunterte die Mitglieder, ihm ihre Ideen mitzuteilen, damit sie in den Bezirksbeirat eingebracht werden könnten. Zimmermann selbst will sich um eine bessere Gestaltung der Schulhöfe zu kümmern: „Wie andere Länder zeigen, kann ein Schulhof durchaus zum lebendigen Mittelpunkt eines Stadtteils werden!“ aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020