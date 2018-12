Feierlich-majestätische Atmosphäre

Ein Ereignis: Auftritt der Lessing-Schüler in der Christuskirche. © Hillen

Ein festlicheres Ambiente könnte man sich kaum denken als den prächtigen Kuppelbau der Christuskirche: Hierhin lud das Lessing-Gymnasium zu seinem jährlichen Weihnachtskonzert ein. Vor voll besetzten Reihen verbreiteten die Schülerinnen und Schüler mit traditionellen deutschen Weihnachtsliedern und englischen Christmas Carols Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

Zu Beginn des Konzerts ließ das Schulorchester „Tochter Zion“ erklingen und schuf damit von Anfang an eine feierliche, majestätische Atmosphäre. Es folgte eine beschwingte Interpretation von „Feliz Navidad“, aber auch ein Lied, das auf den ersten Blick nichts mit Weihnachten zu tun hat: „Salut d’amour“ von Edward Elgar, ein romantisches Stück, das der Komponist seiner Geliebten zur Verlobung schenkte. Schließlich, so ist ja ganz klar, gehört auch die Liebe zum Weihnachtsfest dazu.

Nach dem Orchesterauftritt wurde es voll auf der Bühne: Etwa 80 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse drängten sich nach vorne, um unter der Leitung von Anna Klingmann das Weihnachtslied „Carol of the Bells“ aufzuführen. Einige von ihnen spielten dabei Xylophon, so dass es sich so anhörte, als würden tatsächlich die Weihnachtsglocken läuten.

Schülerinnen als Taktgeber

Darauf folgte der Auftritt des Schulchors. Die Besonderheit hierbei war, dass beide aufgeführten Stücke von Schülerinnen des Lessing-Gymnasiums dirigiert wurden: Ida Möckel gab souverän den Takt zu dem traditionellen englischen Weihnachtslied „The Queen Mary“ an, und Nastasia Kunze dirigierte ebenso sicher „Swing a Christmas Carol“, ein heiteres Stück, in dem verschiedene Weihnachtslieder ineinander übergehen. Nicht nur die Schüler des Lessing-Gymnasiums standen im Scheinwerferlicht, auch ihre Eltern und Lehrer wagten sich auf die Bühne der Christuskirche: So legte der Eltern-Lehrer-Chor mit französischen und englischen Weihnachtsliedern einen schönen musikalischen Auftritt hin.

Ein Höhepunkt war schließlich das Ensemble LETsSING, eine kleinere Gruppe von Schülern unter der Leitung von Alexander Gütinger. Das Ensemble bezauberte mit einer Interpretation des Weihnachtsklassikers „Maria durch ein’ Dornwald ging“. Für Schmunzeln im Publikum sorgte anschließend eine Neuauflage von „Morgen, Kinder, wird’s was geben“, bei der sich die traditionelle Melodie mit Rap-Passagen abwechselte. „Morgen, Kinder, wird’s was geben, yeah!“, erklang es von der Bühne. „Von wegen, morgen werden wir uns freuen“, kommentierte Schulleiter Jürgen Layer nach dem Auftritt des Ensembles, „wir freuen uns auch heute schon!“ Er bedankte sich herzlich bei allen Sängern und Orchestermusikern sowie allen Mitwirkenden hinter den Kulissen für das „schöne Nikolausgeschenk“. „Es gibt keinen besseren Ort in Mannheim, um unsere Freude zum Ausdruck zu bringen, als die Christuskirche“, sagte er. „Deshalb sind wir froh, dass wir jedes Jahr wieder unser Weihnachtskonzert hier veranstalten dürfen.“

Das Konzert endete, wie es begonnen hatte, mit einem „Tochter Zion“. Für diesen festlichen Abschluss kamen mehrere Chöre und das Schulorchester erneut auf die Bühne. Danach gab es großen Applaus für die Musiker - und Extra-Beifall für den Schulleiter, als dieser ankündigte, dass alle Mitwirkenden am kommenden Tag die ersten beiden Stunden frei hätten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018