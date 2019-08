Ferienspiele starten

Das Sommerferienspiel des Mannheimer Spielmobils startet am Montag, 19. August, im Unteren Luisenpark. Kinder von sechs bis 14 Jahren können bis 23. August (und noch mal vom 26. bis 30 August) wochentags von 9 bis 14 Uhr beim großen Sommerferienspaß unter dem Motto „Kunstwelten – die Welt ist bunt“ mitmachen. Die jungen Künstler arbeiten in verschiedenen Kunstwelten mit unterschiedlichsten Materialien und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Oder sie üben für die Inszenierungen auf der Showbühne. Am Ende öffnet eine große Kunstaustellung am „Tag der offenen Tür“ jeweils freitags ab 11.30 Uhr für Eltern und Angehörigen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. red

