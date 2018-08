Fit machen für das Surfen im Netz

Anzeige

Amélie Scherer, Schülerin der neunten Jahrgangsstufe, hat sich für den Youtube-Workshop entschieden. Gemeinsam mit ihrer Gruppe produziert sie ein Video zum Thema digitale Sicherheit, in dem sie vor allem auf den Scheincharakter vieler Beiträge in sozialen Netzwerken hinweist. Einige Räume weiter schreiben Mitschüler fleißig an ihrem ersten WordPress-Beitrag. Bloggerin Laura Brodda, die den Kurs leitet, freut sich über die Kreativität, die die Jugendlichen dabei an den Tag legen: „Die Themen, über die geschrieben werden, sind ganz unterschiedlich: von Healthy Living über Autos, Bücher, Musik und Fitness bis zum Thema Selbstakzeptanz ist alles dabei.“

Das KFG ist nach der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried und der Tulla-Realschule bereits die dritte Schule in Mannheim, an der ein DIGI CAMP durchgeführt wird. „Am Karl-Friedrich-Gymnasium sind wir bereits seit längerem bestrebt, informationstechnische Bildung und digitale Prävention in unser Schulcurriculum zu integrieren“, so der stellvertretende Schulleiter Patrick Zegermacher. „Umso mehr gefällt uns, dass unsere Schüler nun die Gelegenheit haben, im kreativen Umgang in den Workshops die digitale Welt und ihre Risiken und Chancen besser verstehen zu lernen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.08.2018