„Freue mich immer wieder, vor Ort zu sein“

Mit einem Überblick unter anderem über die Arbeitsgemeinschaften der Schule stellte sich das Karl-Friedrich Gymnasium (KFG) am Tag der offenen Tür dem Publikum vor. „Wir rechnen wieder mit bis zu 1000 Besuchern“, sagte Gereon Becht. Wer hier her komme, lerne eine sehr lebendige Schule kennen, unterstrich der Lateinlehrer.

Insgesamt 800 Kinder und Jugendliche besuchten derzeit die Einrichtung. „Es ist eine sehr vielfältige Schülerschaft, mit über 20 Nationalitäten“, berichtete der Pädagoge. Alle seien engagiert und auf der Veranstaltung präsent. Das galt auch für die Mitglieder der Sozial- und Nachhaltigkeits AG. Dort würden vom Nachwuchs selbst gestaltete Sachen zu Gunsten der Jürgen-Dahm-Stiftung verkauft, erzählte Maike Winndemann. Dahm sei ein ehemaliger Schüler, der sich für benachteiligte Kinder in Nepal und Tibet einsetze. Es herrsche eben ein gewisser Spirit am KFG. Auch Winndemann ist eine Ehemalige. „Aufgrund der schönen Schulzeit hier freue ich mich immer wieder, vor Ort zu sein“, betonte die Studentin, die sich selbst nun zur Lehrerin ausbilden lässt.

Jan Kadel konnte ebenso nur das Beste aus seiner Schulzeit am KFG berichten. Er erinnere sich gerne an die Schulfeste und die Klassenfahrten, so der 20-Jährige, der heute in Tübingen Rethorik studiert: „Der Unterricht hat natürlich gleichfalls Spaß gemacht“, verriet er. Hier arbeiteten alle zusammen, „deshalb nutze ich jede sich bietende Gelegenheit, am KFG vorbeizuschauen“, so Kadel. Bei Cagla Bülbül und ihren Mitschülern aus der K1 konnte er sich mit Deftigem stärken und auch bei den Nachspeisen zuschlagen. „Wir können einen Teil der Einnahmen für die Abifeier verwenden“, bestätigte Bübül. Die werde teuer, so die Elftklässlerin.