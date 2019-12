Freundliche Räume und gemütliche Leseecke

Die Macherinnen: Christina Leswin (l.), daneben Caroline Eberle. © geiler

Die Schüler des Karl-Friedrich-Gymnasiums haben einen Grund zur Freude, denn im Nebengebäude, der Villa, wurde die neue Schulbibliothek eröffnet – mit hellen, freundlichen Räumen und einer gemütlichen Lese-Ecke. Für die Eröffnungsfeier hatten sich alle Beteiligten dort eingefunden, der Unterstufenchor hatte sich auf der Treppe verteilt und sang zur Einstimmung das Weihnachtslied „Somewhere in My Memory“.

Schulleiter Alexander Sauter hatte sich für seine Eröffnungsrede etwas Besonderes ausgedacht: Er las aus dem Buch „Die Bibliothek bei Nacht“ von Alberto Manguel vor. Ausgewählt hatte er die kuriose Geschichte über die Eselsbibliothek in Kolumbien, bei der die Bücher, die zur Ausleihe stehen, von einem Esel durchs Dorf transportiert werden. „Die Eselsbibliothek gibt es wirklich“, fügte er hinzu und dankte dem Förderverein und den Helfern, die die neue Bibliothek ermöglicht hatten.

Asterix und Fantasy-Romane

Gut zwei Jahre hatte es gedauert von der Idee bis zur Fertigstellung. „Das Projekt begann im Frühjahr 2017 am pädagogischen Tag. Hier wurde die Frage gestellt, was man sich wünschen würde, wenn es keine Grenzen gäbe. So kam es zur Idee einer neuen Bibliothek“, blickte Lehrerin Christina Leswin zurück. Die Idee wurde dem Kollegium vorgestellt, wo sie auf Zustimmung stieß, so dass das Team Bibliothek weiterwuchs. Zur Realisierung kam es 2018 und 2019. Die Räume wurden leergeräumt, alte Bücher wurden aus- und umsortiert. Schließlich wurden die Schüler befragt, was sie gerne lesen würden. Die Liste landete beim Förderverein, die Wünsche konnten erfüllt werden.

„Ein KFG ohne Bibliothek ist nicht denkbar“, sagte Jochen Haas, erster Vorsitzender des Fördervereins. In den modernen, in aufgelockerter Anordnung stehenden Regalen findet man viele Genres an Jugendliteratur, zum Beispiel Comics wie „Asterix“ oder „Tim und Struppi“, aber auch Fantasy-Romane wie „Der Hobbit“ und natürlich die komplette Harry-Potter-Reihe in besonders aufwändig gestaltetem Einband.

Von Profis beraten

Auch bei den Möbeln wurde nichts dem Zufall überlassen, gespendete Sofas aus Jugendzimmern sucht man hier vergebens. „Wir hatten Profis aus der Stadtbibliothek und einem Möbelhaus hier, die uns beraten haben. Es sollte professionell werden, und ich bin überzeugt, dass wir gut aufgestellt sind“, sagte Studienrätin Caroline Eberle. Beim Tag der offenen Tür war die Bibliothek zum ersten Mal präsentiert worden, ab sofort darf sie von den Schülern benutzt werden, die ersten Bibliotheksausweise sind bereits ausgestellt worden. Kge

