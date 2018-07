Fröhliche Sommerlieder erheitern die Gäste

Anzeige

Auch für Speis und Trank war bestens gesorgt. Den wohl härtesten Job bei 30 Grad im Schatten hatten die Männer am Grill um Markus Schork. Am Pommes Stand half Getu Kiefle von der äthiopischen Gemeinde, die in der Friedenskirche zu Hause ist. Auch der Ältestenkreis unter Leitung von Brigitte Hohlfeld hatte am Getränkestand alle Hände voll zu tun. Und der Festausschuss verwöhnte die Gäste mit Kaffee und Kuchen. „Wir hatten viele Helfer, an den Ständen und auch morgens beim Aufbau. Es lief alles wie am Schnürchen, so dass wir um 11 Uhr entspannt auf die ersten Gäste warten konnten“, freute sich Pfarrerin Maibritt Gustrau.

Mit dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen und dem traditionellen gemeinsamen Mittagessen endete das gelungene Gemeindefest.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018