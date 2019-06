Gänsehautgefühle beschert

Schon in jungen Jahren auf der Bühne stehen und sich der Herausforderung eines Auftritts vor einer großen Menge Zuschauer und Zuhörer stellen, erfordert Mut. Und den bewiesen Schüler des Lessing-Gymnasiums beim Frühlingskonzert nicht nur als Sänger oder Musikanten, sondern auch, in dem vier junge Schülermentoren bei verschiedenen Stücken die Stabführung übernahmen.

Humor- und klangvoll

Mit dem Popsong „You’ll Be in My Heart“ aus dem Musical „Tarzan“ von Phil Collins eröffnete der Chor unter Leitung von Mentorin Nastasia Kunze das Konzert, um gleich darauf die „Deutsche Bahn“ humor- und klangvoll auf die Bühne zu bringen. Der junge Chor zeigte eindrucksvoll sein Leistungspotenzial bei Stücken wie „Nightingale“, dieses Mal unter Leitung von Mentorin Ida Möckel. Mit „Comedy Tonight“ von Stephen Sondheim wurde nicht nur die gute Laune der Zuhörer geweckt, sondern auch die Lust auf mehr. Den Schluss bildete schließlich ein ganz besonderer „Gänsehautmoment“ – 51 Schüler sangen „Bohemian Rhapsody“ – es war fantastisch.

Der Eltern-Lehrer-Chor präsentierte dann ein Nostalgie-Spektakel: fetzige Nummern, wie „Summer Nights“, der Kassenschlager aus dem Musical „Grease“ von Jim Jacobs und Warren Casey, vermittelten Lebensgefühl. Ob „Sounds of Silence“ oder „Take A Chance On Me“ – immer wieder brachten die Sänger die Songs mit Leidenschaft und Leichtigkeit dar. Rundum begeisterte das „ensemble LEtS SING“ unter Leitung von Alexander Gütinger mit präziser à capella Intonation, klarer Aussprache, homogenem Chorklang und gekonntem Spiel mit Stimmungen und Dynamik. Das Publikum konnte schwelgen in der Aneinanderreihung von Evergreens wie „Dindirin Din“, „Come Again“ oder „The Little Green Lane“, und so mancher Hit wie „For The Longest Time“, „And So it Goes“ oder „Sweet Dream“ verleitete zum Mitsingen und Sitztanzen.

Nach der Pause sorgten rund 40 Blech- und Holzbläser, Perkussionisten und Schlagwerker, ergänzt von Streichern und Klavier für Sounderlebnisse. Die Freude am gemeinsamen Musizieren, die versierte Beherrschung des Instrumentes und hohe Konzentration auf den Stabführenden sind Grundpfeiler der beeindruckenden orchestralen Darbietungen. Während Musiklehrer Bernhard Schmidt mit einer „West Side Story – Selection“ und Melodien aus dem Abba-Film „Mammia Mia“ Wohlbekanntes auf die Bühne brachte, umgeht Mentor Sami Elshariff ausgetretene Pfade der Musical-Melodien und Filmmusiken und stürzt sich gleich zu Beginn auf intergalaktische Orchesterwucht mit dem Star Wars – Main Theme, um wenig später noch mit dem Jazz-Klassiker „Take Five“ das Publikum vollends zu begeistern. Den Abschluss bildete „Downtown“, präsentiert von Chören und Orchester – ein tolles Finale mit Gänsehautgefühlen. Das Publikum spendete begeisterten Applaus. Schulleiter Jürgen Layer dankte allen Mitwirkenden für die „reife Leistung“.

