Gelebte Integration – wie aus Fremden Freunde werden

Der neue Kreativkurs im DRK-Quartiersbüro in der Schwetzingerstadt (v.l.): Künstlerin Nasira Ruddigkeit, die Teilnehmerinnen Monique Petersen und Lin Yang sowie Projektleiterin Stephanie Stocker. © Osthues

Der Name ist Programm: Patchwork heißt ein neues Projekt im DRK-Quartiersbüro in der Schwetzingerstadt, in dem es vorrangig um das Gestalten mit Textilien geht. Die Einrichtung Migration und Integration des DRK-Kreisverbandes Mannheim hat in Kooperation mit der Akademie für Vielfalt das neue Kreativangebot gestartet.

Patchwork ist wie ein Sack voller Stoffe und Muster, die mit unterschiedlichen Zwirnen und Wollfäden zusammengenäht sind. So müssen bisweilen auch von Alteingesessenen und Neuhinzugezogenen Lebenswege neu zusammengesetzt werden. Altes wird aufgegeben, Neues erhält einen Platz und Leib und Seele werden auf neue Art und Weise zusammengehalten. „Patchwork, ein Motto, dessen Hintergründe unschwer zu erkennen sind, da auch in der Schwetzingerstadt viele Migranten leben, die häufig aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse ausgegrenzt sind“, erklärt Projektleiterin Stephanie Stocker.

Möglichkeiten der Begegnung

Mit „Patchwork“ solle ergänzend zu den vielfältigen Angeboten der Einrichtung Migration und Integration des DRK-Kreisverband Mannheim und der Akademie für Vielfalt eine Möglichkeit der Begegnung und des Kennenlernens geschaffen werden. So wie in der Spirale des Lebens, wo alle Emotionen dicht an dicht liegen – traurige Erfahrungen ebenso wie Freude und Hoffnung – werden in der Quilt-Gruppe kleine Stoffquadrate aneinandergereiht.

Vielfältige, bunte Motive, die zusammen ein harmonisches Ganzes bilden.Nebenbei kann erzählt, gesungen, vorgelesen und zugehört werden. „Die Beschäftigung mit einem gemeinsamen Hobby, die Besprechung der Farbkombinationen und Motive baut Brücken zwischen Menschen, die sonst vielleicht keine Berührung hätten“, sagte Stephanie Stocker. Jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr trifft sich in der Schwetzinger Straße 130 eine Frauengruppe und erstellt unter Anleitung der kirgisischen Künstlerin Nasira Ruddigkeit in Quilt-Technik eigene Decken, Säckchen, Dekoherzen, Taschen und andere kreative Stoff-Kunstwerke. Beim Stadtteilfesten oder Basaren werden die Waren präsentiert.

Nicht nur die Sprachkenntnisse der Teilnehmerinnen haben sich laut Ruddigkeit deutlich verbessert: „Das Zusammensein mit verschiedenen Menschen und Kulturen verlangt allen auch ein hohes Maß an Toleranz und Sozialkompetenz ab.“ Bedingt durch die Arbeit mit Textilien zeigten sich hauptsächlich Frauen am Projekt interessiert. Teilnehmerin Monique Petersen findet den Patchworkkurs einfach genial: „Wo wenn nicht hier, kann ich an Menschen rankommen, die mal anders sind. Das ist eine tolle Plattform.“ Auch Lin Yang aus Hongkong, die vor zwei Jahren nach Mannheim kam, weil sie Deutschland liebt, ist begeistert: „Ich lerne nicht nur eine neue Fertigkeit, sondern verbessere auch meine Sprachkenntnisse und ich lerne neue Leute kennen, das ist lustiger als allein zu Hause Vokabeln zu lernen oder zu versuchen, ein Problem zu lösen. Die wissen eine Lösung oder wir können zusammen einen Weg suchen. Außerdem gibt es immer was zum Lachen.“