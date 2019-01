Gemeinde-Engel an Hans Hohenadel

Beim diesjährigen Neujahrsempfang der ChristusFriedenGemeinde wurde Hans Hohenadel mit dem „ChristusFriedenEngel“ ausgezeichnet. Seit den 1990er Jahren versieht Hans Hohenadel ehrenamtlich Kirchendienerdienste, in den letzten 15 Jahren vor allem bei Konzerten. „Allein in den letzten zehn Jahren hat er bei 450 Konzerten, eigenen und von fremden Orchestern und Chören, abends nach dem Rechten gesehen“, lobte die Vorsitzende des Ältestenkreises, Brigitte Hohlfeld, das Engagement.

Öffentlicher Bücherschrank

Zur Entwicklung der 2013 fusionierten Gemeinde erklärte sie: „Jetzt gehört zusammen, was in den letzten fünfeinhalb Jahren zusammengewachsen ist!“ Hohlfeld erläuterte, wie es 2019 weitergehen könnte: In der Friedenskirche wird, nachdem die Singschule Mannheim wegen des Weggangs von Elke Völker nach Ludwigshafen aufgelöst wurde, über die Gründung eines Kinderchors nachgedacht.

In der Christuskirche sind acht „Evensongs“ geplant mit eigenen Chören und solchen aus anderen Gemeinden. Vor der Friedenskirche wird mit zweijähriger Verzögerung im Frühjahr ein öffentlicher Bücherschrank aufgestellt. 2019 soll es auch einen Registerband zur handgeschriebenen „Mannheimer Bibel“ geben. Am 22. März wird zudem in der Christuskirche in Anwesenheit von Oberbürgermeister Peter Kurz und Dekan Ralph Hartmann das im Mannheimer Verlag Waldkirch erscheinende Buch zum Zeitzeugenprojekt der Öffentlichkeit vorgestellt. „Irgendwann 2019 wird auch der Kindergarten in der Maximilianstraße bezugsfähig sein, so hoffen wir wenigstens“, sagte Hohlfeld.

Der Ältestenkreis sei außerdem aufgefordert, Stellung zu beziehen zu den Überlegungen des Regionalausschusses Mitte, zu dem neben der ChristusFriedenGemeinde die CitykircheHafenKonkordien und die Thomasgemeinde gehören, mit dem Ziel einer Reduzierung von Gemeindehausflächen.

Dank an Helfer

Am 1. Advent finden Kirchenwahlen statt. „Neben den Highlights gibt es fast wöchentlich Unvorhergesehenes“, so Hohlfeld. Dass darauf immer schnell, freundlich und sachkundig reagiert werden könne, verdanke man im Pfarramt Kerstin Volz und Alexandra Ulrich. Und als willkommene Hilfe, wenn „es brennt“: Esther Hofherr, sowie in der Hausmeisterei Hansgeorg Heltmann, Vitali Hinz, Jochen Rapp, Michael Götz und Hans Hohenadel. „Ohne sie könnte der Ältestenkreis nicht arbeiten und es würde so manch ein innovativer Höhenflug – von wem auch immer – jäh enden“, betonte die Vorsitzende. ost

