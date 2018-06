Anzeige

Mannheim.Beim Gemeindefest der Christus- und Friedensgemeinde am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, wird rund um die Christuskirche am Werderplatz ein buntes Programm geboten. Am Samstag ab 13.30 Uhr gibt es deftige und süße Leckereien. Um 14 Uhr eröffnet die Singschule Mannheim das bunte Nachmittagsprogramm mit Auftritten der Kindergärten und des Seniorentheaters, einer kirchenpädagogischen Führung für Familien (16.15 Uhr) und schwungvoller Musik (17 Uhr). Den ganzen Nachmittag über locken vielerlei Spielstationen für Kinder rund um die Christuskirche. Nach der Turmbesteigung um 18.30 Uhr lädt die Gemeinde ein zum „Chill out“ und Wikinger Schach am Lagerfeuer. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in der Christuskirche unter dem Motto „Ein Segen“. Anschließend lädt die Gemeinde ein zum gemeinsamen Mittagessen und geselligen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Um 12.30 Uhr gibt es erneut Gelegenheit zu einer Turmbesteigung.