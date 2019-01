Gleichberechtigung in Politik und Arbeitswelt?

Unter dem Motto „100 Jahre Frauenwahlrecht und jetzt – Lebensrealitäten von Mannheimerinnen“ trafen sich rund 20 Frauen aus Stadt und Umgebung, um Erfahrungen zum Thema auszutauschen. Die Grünen Mannheim-Mitte hatten zu einem politischen Stammtisch für Frauen in das DRK-Quartiersbüro in der Schwetzingerstraße eingeladen.

Nach einleitenden Worten durch Bezirksbeirätin Angela Wendt (Innenstadt/Jungbusch) wurde über Frauenquoten diskutiert, an deren Sinn und Notwendigkeit in der Runde niemand zweifelte. Elke Zimmer (MdL) berichtete, dass Baden-Württemberg mit 24,5 Prozent den geringsten Frauenanteil aller Länderparlamente aufweise, eine Reform, um den Frauenanteil über Landeslisten zu erhöhen, sei 2018 vorläufig gescheitert.

Für die kommunale Verwaltung berichtete Bürgermeisterin Felicitas Kubala von den Bestrebungen in der städtischen Verwaltung, den Frauenanteil auf Führungsebenen zu erhöhen, und ermuntert jede Frau nicht vor vermeintlichen Hürden zurückzuschrecken. Um Führungspositionen für Frauen zu öffnen, seien Weiter- und Höherqualifizierungen relevant.

Doch der Erfolg von Zusatzqualifikationen, die meistens eine zusätzliche Belastung neben Beruf und Familie darstellen, benötige Unterstützung auch von Vorgesetzten, wie eine Teilnehmerin berichtete. In der Diskussion um die Dreifachbelastung aus Familie, Beruf und ehrenamtlichen Engagement bekam Stadträtin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Melis Sekmen Zustimmung für ihre Aussage, dass weibliche Vorbilder und Netzwerke nötig seien, um mehr Frauen für ein (politisches) Ehrenamt zu begeistern. Die Teilnehmenden waren sich auch einig, dass grundsätzlich die Arbeitswelt umgestaltet werden müsste. Eine (finanzielle) Anerkennung von Familienarbeit und Ehrenamt würde vorbeugen, dass ein Bereich gegen den anderen verliere.

Netzwerke schaffen

Ein weiteres Thema waren Erfahrungen mit Mehrfachdiskriminierungen, die einige Teilnehmerinnen auf dem Arbeitsmarkt machen mussten. Diskriminierung nicht nur auf Grund des Geschlechtes, sondern zusätzlich auf Grund von Herkunft oder Religion, sei ein schwerwiegendes Hindernis, um in der Arbeitswelt an- oder voranzukommen. So forderte Niwin Safar, Standortkoordinatorin von der MiMi-Gesundheitsinitiative: „Wir brauchen eine Frauenquote für den Migrationsbeirat der Stadt Mannheim.“ Nur so würden bestehende Netzwerke aufgebrochen und Frauen bekämen die Unterstützung, die sie benötigten, um ein Ehrenamt auszufüllen.

Gegenseitige Ermutigungen, wie für die Anerkennung des Studiums aus Syrien in Deutschland zu kämpfen, passten zur Aufforderung des Abends: Netzwerke schaffen. Melanie Schmitt und Regina Jutz, Bezirksbeirätinnen im Bezirksbeirat Schwetzingerstadt/Oststadt, freuten sich über den positiven Anklang der Veranstaltung. Das Veranstaltungsformat soll halbjährlich fortgeführt werden. aph/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019