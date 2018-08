Grüne Lunge Mannheims im Fokus

Der Luisenpark soll bis 2025 umgestaltet werden. Was aber braucht die grüne Lunge Mannheims, um für die Zukunft fit zu sein? Diese und weitere Fragen diskutierte der FDP Ortsverein Schwetzingerstadt/Oststadt in seiner Reihe Echo-Stadtteildialog am Haupteingang mit Passanten.

Ortsvorsitzender Jörg Diehl erklärte: „Das ist für uns Graswurzelarbeit – beim Stadtteildialog wollen wir Themen besprechen, die bürgernah sind und nicht nur abstrakt über Politik reden, sondern ganz praktisch und über Themen, die aktuell für die Bürger von Relevanz sind.“ Und Vorstandsmitglied Marcus Dannehl ergänzte: „Der Luisenpark soll in großem Umfang erneuert werden. Wir wollen wissen, was die Leute zu den Planungen sagen und den Prozess begleiten.“ Mit den Ortvereinsmitgliedern Nicole Röseler und Gunter Zimmermann notierten sie die Wünsche der Bürger und verteilten Aussaat-Tütchen an die Erwachsenen sowie Luftballons und Gummibärchen an die Kinder.

Für Doris Winkler-Diefenbach aus Rockenhausen bedeutet der Luisenpark „sehr viel Spaß und Erholung“. Doch etwas mehr Parkplätze könnten es sein. Rosemarie und Dieter Ort, Christine Löb und Bernhard Olt aus Bad König im Odenwald machen immer wieder mal einen Ausflug in den Luisenpark. Vom geplanten Umbau hätten sie bisher nichts gehört. Patricia Horosova und Rastislav Horos aus Heidelberg haben eine Jahreskarte, „weil es sich lohnt mit Kindern“. Dass die Jahreskarte ab nächsten Jahr sogar billiger werden soll, freute sie natürlich. „Die Preisgestaltung ist generell bezahlbar, der Park muss auch erhalten werden“, meinten sie.

Das fand auch Maria-Laura Graneri. Außerdem würde die Heidelbergerin gern wissen, „ob der Luisenpark während des Umbaus geöffnet bleibt“. Den Heidelbergern gefällt die gebotene Vielfalt „Doch im Shop sollten sinnvolle Dinge angeboten werden, beispielsweise Blumen, Blumenzwiebeln, eben Dinge, die mit dem Garten verbunden sind.“, meinten sie. Auch die Weinstube und die Gondolettas sollten erhalten und der Waffelstand wieder eingerichtet werden.

Katharina und Uwe Huber aus Worms, die mit ihren Zwillingen Eric und Ben (2 Jahre) mindestens einmal im Jahr den Park besuchen, genießen Pflanzen und Tiere, Treffen mit Freunden und Picknick auf der Wiese. Vor allem Familien mit Kindern äußerten viele Wünsche: Weil der Matschspielplatz im Sommer immer sehr voll ist, wäre ein zweiter Wasserspielplatz toll, meinte eine Familie aus Käfertal. Der Indoor-Spielplatz sollte erhalten werden, fanden auch Mari Shibuya und Dawid Preszutek-Shibuya, die mit ihren Kindern Kinder Leo (3) und Tom (1) vom Lindenhof gekommen waren. Auch eine Spielecke im Pflanzenschauhaus-Café wäre nicht schlecht und mehr Ruhezonen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018