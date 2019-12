Harmonische Vielseitigkeit

Die ganze Vielseitigkeit des musikalischen Lebens am Lessing-Gymnasium stellten Schüler, Lehrer und Eltern bei ihrem Weihnachtskonzert in der Christuskirche einem interessierten Publikum vor. Gut 200 Jungen und Mädchen musizierten mit viel Spaß und Freude in den unterschiedlichsten Besetzungen und gaben Kompositionen aus mehreren Epochen zum Besten.

Heitere Atmosphäre

Das Orchester unter Leitung von Schülermentorin Emmy Lucy Vock eröffnete das Konzert mit dem Prélude aus dem „Te deum“ von Marc Antoine Charpentier, besser bekannt als Eurovisionshymne. Bereits die ersten Töne des zweiten Orchesterstücks unter Leitung von Referendar Maurycy Ulatowski ließ einige auf den Bänken die Lippen zur Musik mitbewegen, denn sie spielten unter dem Motto „Happy White Christmas“ ein gelungenes und klangschönes Arrangement amerikanischer Weihnachts-Klassiker.

Die heitere Atmosphäre dieses Christmas Potpourris nahmen die Schüler der Klassen 5 und 6 unter Leitung von Anna Klingmann gerne auf und spielten mit „The Little Drummer Boy“, in dem sich Instrumental- und Gesangseinlagen abwechselten, einen Titel, der tief in der amerikanischen Popkultur verwurzelt ist.

Nach Kenia entführte der Schulchor unter Leitung von Alexander Gütinger die Zuhörer mit einem freudigen „Asante sana Yesu“ (Wir sagen: Danke, Jesus). Unter Leitung von Referendar Ulatowski, dessen Eltern aus Schlesien stammen, folgte ein polnisches Weihnachtslied „Jezus malusienki“ (Kleines Jesulein). Besonders gut gelang dem Chor unter Leitung von Schülermentorin Nastasia Kunze auch „People who walk in darkness“, das sie zudem mit den entsprechenden Bewegungen zu untermalen wussten.

Eine Besonderheit am Lessing-Gymnasium ist der Eltern-Lehrer-Chor. Nach einem hinreißenden Bolero „A Media Noche“ folgte mit „Wsród nocnej ciszy“ ein polnisches Christmas Carols. Der Chor überraschte und faszinierte sein Publikum bis hin zum Abschlussstück „A Gaelic blessing“ von John Rutter.

Mit drei wunderbar klingenden Liedern begeisterte das Ensemble LetS SING, das ebenfalls Weihnachtliches wie „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ und „ Hark! The Herald Angels Sing“, ein englisches Mitsinglied, zu Gehör brachte. Auch beim amerikanischen Weihnachtslied „O little Town of Bethlehem“ überraschte und begeisterte das Ensemble unter Leitung von Gütinger durch Vielseitigkeit, Geschlossenheit und hohen Leistungsstand. Mit drei modernen Weihnachtsliedern rockte die Schulband unter Leitung von Anna Klingmann ab. Die Zuhörer konnten die Schönheiten einer jeden Instrumenten- und Gesangsgruppe erleben und sparten nicht mit Beifall.

Besonderer Höhepunkt

Ein besonderer Höhepunkt war am Schluss der gemeinsame Auftritt der Chöre mit Band und Orchester, bei dem auch Orchesterleiter Bernhard Schmidt musikalisch mit einstieg. Im Zeichen des Klimawandels ließen Schüler, Lehrer und Eltern bei ihrem Konzert an einem regnerischen und stürmischen Abend dem Motto des Konzerts entsprechend „Frosty, The Snowman“ hochleben.

