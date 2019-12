Helles Zeichen des lebendigen Vereinslebens

Die Stadtteil-Prominenz unter dem Baum. © osthues

In der Schwetzingerstadt wurde der Weihnachtsbaum feierlich erleuchtet. Über fünf Meter hoch ragt der geschmückte Tannenbaum auf dem Platz an der Ecke Seckenheimer Straße/Augartenstraße, der von der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost e.V. (ADG) seit einigen Jahren schon bepflanzt und gepflegt wird.

Bei kaltem aber trockenem Wetter fanden sich zahlreiche Besucher auf dem ADG-Platz ein. Neben vielen Anwohnern und Gewerbetreibenden folgten auch Stadtrat Achim Weizel als Vertreter der Stadt und Bezirksbeirätin Christine Fuchs (beide Mannheimer Liste) dem Ruf des Gewerbevereins und machten so die traditionelle Aktion zu einem der Höhepunkte im Vereins- und Stadtteillebens.

„Wir treffen uns in gemütlicher Runde, warten auf den Weihnachtsmann und auf das Erstrahlen unseres Weihnachtsbaumes im Lichterglanz“, erklärte ADG-Vorsitzender Rolf Knapp sein „Rezept“ für einen gelingenden Samstag im Advent. Seit nunmehr gut zehn Jahren stelle die ADG einen Weihnachtsbaum, erzählte Knapp. Damit wollten die Gewerbetreibenden den Menschen im Stadtteil zeigen, dass sie für sie da sind und sich für ein lebendiges Stadtteilleben einsetzen. Der Vorsitzende schaltete den Weihnachtsbaum sichtlich stolz ein. Knapp dankte der Firma Elektro Markus Hör, die die Anschlüsse angebracht hatte. Den Strom und ein Blech voll Plätzchen spendierte wieder Helmut Beier. An den zur Bar umfunktionierten Biertischen wärmten sich die Besucher bei Glühwein.

Das Warten auf den Nikolaus, verkürzte Drehorgelspieler Peter Suchantke mit Liedern. So kam im geselligen Kreis schnell Stimmung auf. Angelockt vom Lichterschein, tauchte aus der Dunkelheit ein bärtiger Geselle mit rotem Mantel auf. Der Nikolaus brachte für die jüngsten Gäste allerlei süße Überraschungen mit. So eingestimmt auf die Adventszeit, wartet man nun in der Schwetzingerstadt auf das Weihnachtsfest - davon kündet der Lichterbaum mitten im Stadtteil. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019