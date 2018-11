Hilferufe für ein Dach über dem Kopf

„Verhelft uns zum Jugendtreff“ steht auf einem Transparent beim ersten Flashmob des Mobilen Jugendtreffs in Neuhermsheim. Viele Bewohner waren ins evangelische Gemeindezentrum gekommen, um ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den Kindern zu setzen.

Projektleiterin Mariella Klein dankte den Bürgern, Bezirksbeiräten, Stadträten und Vertretern der Verwaltung für ihr Kommen und ihr Interesse an der Jugendarbeit im Stadtteil, deren Träger der Internationale Bund (IB) ist. Mit der Aktion wollten sie zeigen, was seit Beginn der mobilen Jugendarbeit in Neuhermsheim im Januar passiert ist und was noch benötigt wird.

Seit Anfang des Jahres ist Klein im Stadtteil unterwegs, hat nach eigenen Angaben inzwischen Kontakt zu circa 90 Kindern, von denen einige regelmäßig zu den Treffen und andere zu ausgesuchten Tagesangeboten kommen. Klein dankte der Evangelischen Thomasgemeinde, die für die Jugendarbeit jeweils dienstags von 15 bis 18 Uhr auch in den Ferien einen Raum im Evangelischen Gemeindezentrum zur Verfügung stellt. Sie dankte auch der Johann-Peter-Hebel-Schule, wo einmal in der Woche eine AG stattfindet. „Aber dadurch ist noch keine Kontinuität möglich“, bedauerte sie. Vieles habe im Sommer draußen stattfinden können. Doch im Winter hätten Kinder ebenso wie Erwachsene Bedarf nach einem warmen Raum, wo sie sich treffen können.

„Wir kämpfen schon so lange“

Wie wichtig ein Jugendtreff für die Kinder und Jugendlichen in Neuhermsheim ist, erklärte die dreizehnjährige Birke: „Wir wollen uns treffen, zusammen Spaß haben und lachen, doch dafür brauchen wir ein Dach über dem Kopf.“ Sie forderte die Erwachsenen auf: „Lassen Sie uns gemeinsam für einen Jugendtreff kämpfen!“ Zahlreiche Hilferufe und Wünsche sind auf den Plakaten zu sehen, die von den Teilnehmenden hochgehalten wurden. Veronika und Tana (beide 14 Jahre alt) erklärten: „Wir wollen einen Raum, wo wir uns nach der Schule mit Freunden treffen, reden und neue Sachen ausprobieren können.“ Der elfjährige Nils aber ist schon ein wenig enttäuscht: „Wir kämpfen schon so lange für einen Jugendtreff und passiert ist gar nichts.“ Erforderlich sei ein Raum, wo sie mal nicht an die Schule denken müssten, oder wohin sie sich bei Stress zu Hause verziehen und mit Freunden Spaß haben könnten.

Auf die Frage, wie sie den Flashmob finde, sagte die Stadträtin Melis Sekmen von den Grünen: „Das ist eine sehr lebendige und notwendige Aktion.“ Letztendlich seien die Kinder die Betroffenen. Die Stadträtin hofft deshalb, dass die Aktion „einen starken Akzent an die Verwaltung setzt“. Auch Stadtrat Volker Beisel (FDP) will sich für einen Jugendtreff in Neuhermsheim einsetzen. Ihm gefällt, „dass die Zielgruppe sich altersmäßig verändert hat, von früher 14 Jahre plus auf heute jüngere Kinder“.

