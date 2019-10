Hochbeet im Hinterhof

Seit 1954 gibt es einen Kindergarten in der Rheinhäuserstraße 22. Zuletzt war es der evangelische Kindergarten der Christuskirche. Jetzt hat die gemeinnützige Gesellschaft und freier Träger der Jugendhilfe „kinderlandnet“ die Räumlichkeiten in der Schwetzingerstadt von der evangelischen Kirche angemietet. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt Mannheim wurde das Gebäude fünf Monate lang saniert.

Anfang September konnten die ersten Kinder durch das Kindernest Mannheim-City toben. „Es sieht toll aus“, betont Sabine Zehenter, Abteilungsleiterin der evangelischen Kitas, während der offiziellen Eröffnungsfeier. „Der Kindergarten war vorher schon charmant, aber jetzt sind die Zimmer noch ein gutes Stück heller geworden“, macht Zehenter auf die neuen Fenster aufmerksam. Die Gesellschaft betreibt bereits seit 2011 eine Einrichtung im Lindenhof, wo Kinder zwischen acht Wochen und drei Jahren betreut werden. Sabine Diefenbach, Geschäftsführerin von „kinderlandnet“, freut sich, „die Stadt nun noch stärker bei ihrem öffentlichen Versorgungsauftrag zu unterstützen“.

Das Team des Kindernestes Mannheim-City besteht aus fünf Leuten. Insgesamt 20 Kinder zwischen drei Jahren und dem Schuleinsteig kommen ganztags zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr in den frisch bezogenen Räumlichkeiten unter. Pädagogin Yasemin Hübschner-Inac erläutert, dass nach dem ersten Monat, in dem immer wieder neue Kinder dazugestoßen waren, nun eine feste Tagesstruktur einkehren soll: „Jetzt, wo wir fast vollzählig sind, ist es wichtig, dass die Kinder in der großen Gruppe immer selbst mitbestimmen, wie der Tag abläuft.“

Tomaten und Zucchini pflanzen

Bei der Betreuung lege man großen Wert auf Naturpädagogik, so Diefenbach. Neben Kletterturm, Schaukel, Sandlandschaft und gepflasterter Rennbahn soll im noch etwas kargen Hinterhof ein selbst gestaltetes Hochbeet entstehen, um Tomaten und Zucchini anzupflanzen. Die Zubereitung der eigens angebauten Gemüsesorten gemeinsam mit den Kindern gehöre dann natürlich auch zum Programm, erklärt Diefenbach. Dafür sei die modernisierte kleine Imbissküche mit ausklappbaren Tischen gedacht. Für gemeinsame Spiele eignet sich der große Gruppenraum, welcher sich mittels mobiler Trennwand in zwei Hälften unterteilen lässt. Der Atelierbereich mit magnetischer Tafel lädt zum Malen und Basteln ein. Wer sich Mal ausruhen möchte, zieht sich in den Schlafraum zurück. Und eine fest eingebaute Bühne soll für kleine Aufführungen genutzt werden.

Am Eröffnungstag wird diese gleich eingeweiht. Das neuseeländische Kinderlied „Epo I Tai Tai“ haben die Mädchen und Jungen in ihrem ersten Monat eingeübt und geben dieses im Rahmen eines kurzen Konzertes zum Besten. Ein Vater, der seinen Namen nicht in den Medien lesen möchte, zeigt sich erfreut über die Interpretation – und auch über die neuen Räumlichkeiten: „Es ist sehr schön geworden.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.10.2019