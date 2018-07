„Ich groß, ich Macht, ich Gesetz!“

Anzeige

Menschen in weißen Schutzanzügen marschieren herbei und schrubben auf den großen Sitzstufen mit Handbürsten rote Kleckse weg, die Blutlachen nach einer geschlagenen Schlacht darstellen sollen. „Ungeheuer ist der Mensch und ungeheuer ist die Sauerei, die er hinterlässt“, stöhnen die weiß gewandeten Tatortreiniger. Unter freiem Himmel auf den steinernen Sitzstufen neben dem Schulgebäude inszenierte die Theater-AG des Liselotte-Gymnasiums (Lilo) an zwei Abenden das mythologische Theaterstück „Antigone“ des griechischen Dichters Sophokles, jedoch in einer modernisierten Version. Das facettenreiche Theaterstück unter der Regie der beiden Lehrer Faina Rüber und Holger Andreas beschäftigt sich mit Themen wie Rache, Familientreue und Wahrheit.

Als Gedächtnisstütze für das Publikum hatte das Ensemble die Namen der Hauptfiguren zuvor mit weißer Sprühkreide aus der Dose an die Äste eines Baumes gemalt, der ganz oben hinter der letzten Sitzstufe aufragt, wie ein fein verästelter Familienstammbaum, auf dessen Stamm fett der Name „Ödipus“ zu lesen ist. Im Streit um den Thron des Stadtstaates Theben bringen die beiden Zwillingsbrüder Eteokles und Polyneikes einander um.

Jedoch spart die Schauspieltruppe diesen kriegerischen Akt aus und setzt in der Handlung erst nach der umstrittenen Beerdigung des gefallenen Polyneikes ein: An diesem Grab, dargestellt durch einen Erdhaufen an der untersten Stufe hinter einer bedeutungsschweren roten Linie, entbrennt ein Streit zwischen Herrscher Kreon (Moritz Fritsch), der einen verschwörerischen Angriff auf seine Allmacht vermutet, und Antigone (Franziska Welker), der Schwester des getöteten Polyneikes. Deshalb setzt das Staatsoberhaupt Kreon alles daran, seine Macht zu erhalten.