Inspiriert vom Museums-„Hausgeist“

Lange haben sich die Schüler der 3. und 4. Klasse der Johannes-Kepler-Grundschule darauf gefreut, endlich die neue Kunsthalle kennen zu lernen. Staunend stehen sie mit Schulleiterin Angela Speicher, Lehrerin Lena Aghaei und Janine Geörg aus der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V. im lichtdurchfluteten Foyer.

Alles ist so groß und noch so fremd. Doch dann fällt ihr Blick auf das „Capricorn“. Die imposante Figurengruppe gegenüber vom Eingang ist eines der Hauptwerke des Surrealisten Max Ernst. Für die Grundschüler aber ist es der „Hausgeist“ der Kunsthalle. Vor dem Kunsthallenbesuch hatten sich die Kinder in ihrer Schule mit den Kunstvermittlerinnen des Museums mit dem Capricorn beschäftigt und mit Alltagsmaterialien nachgeformt.

Und da stehen sie aufgereiht auf dem Treppenabsatz hinter der Figurengruppe – die „Hausgeister“ der Kinder. Mit Kunstvermittlerin Denise Koch erörterten die Kinder, aus welchem Material das Capricorn besteht. „Aus Eisen“ oder aus „bemaltem Holz“. Oder ist es vielleicht „Bronze“? Ein Ausdruck, den nicht jedes Kind in diesem Alter kennt. Dorothee Höfert, die Leiterin der Museumspädagogik der Kunsthalle, erläuterte: „Die Johannes-Kepler-Schule und die Kunsthalle arbeiten seit 2014 in einem kulturellen Bildungsprojekt zusammen, das den Jungen und Mädchen eine kreative Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kunstwerken ermöglicht.“ Ein wichtiges Projekt-Ziel sei die Förderung der Kreativität der Kinder. Sie entdecken neue Ausdrucksformen, lernen besondere künstlerische Techniken kennen und erweitern ganz nebenbei auch ihre Sprachkenntnisse.