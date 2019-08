Jugendliche greifen in der Kunsthalle zum Pinsel

„Ich habe die Kunsthalle gemalt, da ist im letzten Jahr viel passiert“, erklärte Ejason. Der Zweitklässler gehörte zu den Projektteilnehmern, die ihre Bilder bei der diesjährigen Abschluss-Präsentation des Langzeit-Kunstprojektes der Uhland-Grundschule stolz in der Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim zeigten.

„Denkst du, dass in dieser Halle keine Kunst ist, da liegst du völlig falsch“, erklärte der Pfiffikus den Ausstellungsbesuchern weiter, was für amüsiertes Lachen sorgte. Seit zehn Jahren nutzt die Uhland-Grundschule regelmäßig einmal pro Woche die Kunsthalle Mannheim als kreatives Erfahrungsfeld. So auch in diesem Schuljahr: Eine Gruppe von neugierigen und fantasiebegabten Jungen und Mädchen der zweiten Klassenstufe der Ganztagsschule in Neckarstadt-Ost erforschte an jedem Mittwochnachmittag im Mannheimer Kunstmuseum die Gemälde und Skulpturen der Sammlung und die Werke der verschiedenen Sonderausstellungen. „Das war nur möglich, dank Unterstützung durch Schulleitung und Lehrer und weil die Entdeckungsreise in die Welt der Kunst seit Projektbeginn im Jahr 2012 mit kontinuierlich geleisteter großzügiger finanzieller Unterstützung des Lions Clubs Mannheim-Rosengarten durchgeführt werden konnte“, dankte Dorothee Höfert, Leiterin der Kunstvermittlung im Kunstmuseum, Bernhard Siegl, der als Projektbeauftragten des Lions Clubs Mannheim Rosengarten das Projekt initiiert hatte.

Drucken gelernt

Seit Eröffnung der neuen Kunsthalle werden die jeweiligen Projekte zudem in guter Kooperation mit der Abendakademie Mannheim durchgeführt. Höfert dankte Kunstvermittlerin Laura Löwe für die „ganz wunderbaren und interessanten Themen“: Die Kinder beschäftigten sich mit dem Bild von Max Ernst „Mutter und Kind auf dem Erdball“. Sie erlernten die Technik des Druckens und haben sich selbst porträtiert. Nach Besuch der Sonderausstellung zum französischen Bildhauer Henri Laurence, formten sie anschließend in der Museumswerkstatt Figuren. Außerdem haben die Schüler ihre Gefühle gemalt, ziemlich wild aber dennoch heiter und fröhlich. Etwas ganz Besonderes war die Land Art-Technik, nämlich aus kleinen Dingen, Blättern und Steinen, die sie vorher im Herzogenriedpark gesammelt hatten, eine Art Mosaik zu legen und damit die Brücke zu schlagen zwischen Kunstwerk und eigenen Ideen.

Für die Kinder, die aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten und Herkunftsländern kommen, war es nicht ganz einfach, frei zu arbeiten. Doch allen hat es Spaß gemacht. „Mir gefällt die Kunsthalle, und das Projekt war spannend“, sagte Ina. Und Nicolas fand es „schade, dass das Projekt zu Ende ist“. „Für die Kinder war das Projekt eine sehr große Bereicherung“, erklärte Schulleiterin Bange. Die Kinder hätten viel erzählt, „ein Erlebnis, das bei den Schülern haften geblieben ist“. Die Beschäftigung mit Kunst, da Kinder bildnerisch orientiert seien, fördere ihre Kreativität. „Deshalb müsste das noch viel mehr sein“, glaubte die Schulleiterin.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019