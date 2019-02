Jugendtreff wird nach 25 Jahren jetzt endlich gebaut

Damit haben viele Bewohner im Stadtteil so gar nicht mehr gerechnet: Die Stadt beginnt in dieser Woche mit dem Bau eines neuen Jugendtreffs in der Wespinstraße 2a. Im ersten Schritt wird zunächst das alte Gebäude auf dem Grundstück abgerissen, teilte die Kommune jetzt mit. Anfang 2020 soll die Einrichtung, für die sich Eltern, Jugendliche und Politiker 25 Jahre eingesetzt haben, fertig sein.

„Wir haben gekämpft für diesen Jugendtreff“, freut sich Daciana Groza, 16, die regelmäßig die offene mobile Jugendarbeit in der Pestalozzischule besucht und bei vielen Projekttagen dabei war, als es um den Neubau ging. Auch wenn die Einrichtung erst 2020 aufmache, so dauert es jetzt zum Glück nicht mehr so lange, ergänzt Mirko Padere, 15. Sauzanah Khalil, 16, und Mitko Tranov, 16, berichten, dass sie in der Vergangenheit meist auf die Rheinau oder in die Innenstadt ausweichen mussten. „Deshalb ist es ganz gut, wenn es jetzt hier bald einen neuen Jugendtreff gibt. Das ist näher bei mir zuhause, dann muss ich nicht mehr so viel fahren“, sagt Tranov.

Stadt investiert eine Million Euro

„Wir freuen uns, dass der Jugendtreff jetzt realisiert werden kann, die Baumaßnahmen nun beginnen, und die Jugendlichen den neuen Treff ab kommenden Jahr in Beschlag nehmen können“, betont Familienbürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Die Stadt investiert knapp 1,1 Millionen Euro in das projekt. Das hatte der Gemeinderat bereits im Jahr 2014 beschlossen, doch danach tat sich erst mal gar nichts.

Nach einer Machbarkeitsstudie bestimmte schließlich 2017 ein Preisgericht den Entwurf von FINCKH Architekten aus Stuttgart zum Sieger eines Architektenwettbewerbs. Seither wurden die Pläne für den Neubau überarbeitet. Jetzt ist auf dem Gelände hinter dem Kinderhaus ein 200 Quadratemeter großer Flachbau mit zwei Gruppenräumen, einem offnen Aufenthaltsbereich mit Cafe, eine Küche, ein Büro, Sanitäranlagen und eine Terrasse sowie ein Spielbereich vorgesehen. Zugang und Erschließung sind barrierefrei, die Räume flexibel nutzbar.

Zuletzt hat die Stadt die Maßnahmegenehmigung für die Ausschüsse vorbereitet und an der Detailplanung gefeilt. Dabei wurden auch die künftigen Nutzer mit einbezogen: Bei einem Beteiligungsprojekttag konnten Mädchen und Jungen aus der Schwetzingerstadt ihre Ideen und Wünsche mit einbringen. „Diese sollen dann bei der Konzeption des zukünftigen Jugendtreffs aufgegriffen werden“, verspricht die Kommune.

Laut Rathaus haben rund 20 Jugendliche Vorschläge zu Raumgestaltung, Tagestrukturen und Ausflugsideen gemacht. Sie wünschen sich demnach sowohl einen Raum, in dem sie sich sportlich ausleben können, als auch einen Raum, in dem sie kreativ sein oder mit neuen Medien arbeiten können. Nach den Vorstellungen der Jugendlichen soll es auch einen großen offenen Bereich geben, der vielseitig nutzbar sein soll, beispielsweise mit einem Billardtisch und einem Kicker, aber auch Platz zum entspannten Zusammensitzen oder für einen Filmabend.

Auch außerhalb des regulären Betriebs plädierten die Jugendlichen für verschiedene Aktivitäten im Zusammenhang mit der neuen Einrichtung: zum Beispiel Ausflüge, Reisen oder Tauschbörsen. Unterstützt wurden sie am Beteiligungstag vom Kinder- und Jugendbüro 68DEINS! und den Architekten.

