Kantorei sucht noch Mitsänger

Die Kantorei an der Christuskirche, ein Chor für Jung und Alt, für Chor-Neulinge ebenso wie für erfahrene Sänger, sucht Mitsänger. Man trifft sich jeden Dienstag von 18 bis 19.15 Uhr im Konfirmanden-Saal der Christuskirche am Werderplatz in der Oststadt. Die Kantorei bietet ein klangschönes Repertoire, das stimmlich extreme Lagen und Längen vermeidet, vom irischen Segenslied bis zur Bachkantate. Dabei verwendet man Literatur aus allen Epochen der Chormusik – darunter Hildegard von Bingen, Felix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter oder Johannes Matthias Michel. Das nächste Projekt der Kantorei ist eine Bachkantate zum Mitsingen am Sonntag, 28. Oktober, 10 Uhr, in der Christuskirche. scho

