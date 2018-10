Kaputtes gemeinsam wieder flott kriegen

Der Verstärker von Marc Straeters Stereoanlage ist kaputt. Wahrscheinlich die Platine. Doch gleich wegwerfen kommt nicht infrage: „Das Teil war teuer, da will ich lieber erst mal schauen, was man reparieren kann…“, erklärt Straeter. Für solche Fälle gibt es das Repair Café, das die evangelische ChristusFriedenGemeinde im Gemeindesaal der Friedenskirche organisiert. Es findet regelmäßig im Abstand von etwa zwei Monaten statt. Fahrräder, Wasserkocher, Lampenschirme: Alles, was nicht mehr funktioniert, kann hier mitgebracht werden, um gemeinsam mit ehrenamtlichen Experten nach Lösungen zu suchen.

Julia Müller regelt die Anmeldung, sie ist seit der ersten Veranstaltung dabei: „Das sind jetzt… drei Jahre schon, glaube ich!“ Gleich bei der Ankunft melden sich die Besucher bei ihr am Tresen. Dort werden sie in der Reihenfolge des Eintreffens in eine Warteliste eingetragen und bekommen einen Zettel, auf dem der Gegenstand vermerkt ist, der repariert werden soll.

Wie auf dem Amt

„Früher hatten wir Warteschlangen, aber das war total ungemütlich“, erzählt die ehrenamtliche Mitarbeiterin, „deswegen machen wir das jetzt wie auf dem Amt.“ So müssen die Wartenden nicht herumstehen, sondern können gemütlich einen Kaffee trinken und dazu ein Stück Kuchen genießen. Wer allerdings vorhat, seinen halben Hausrat reparieren zu lassen, wird enttäuscht: „Man kann sich nur mit einem Gegenstand auf einmal anmelden. Für den nächsten muss man sich nach der Reparatur neu eintragen lassen“, erklärt Julia Müller, „das Repair Café ist ja für alle da.“

Die Reparaturexperten sind alle ehrenamtliche Helfer, meistens aus dem technischen Bereich. Gustav Gollob, der sich Straeters Verstärker angenommen hat, ist Elektroinstallateur, mittlerweile im Ruhestand. Gemeinsam mit seinem Schwager Gerhard Piller, ebenfalls gelernter Elektroinstallateur, widmet er sich der kniffligen Aufgabe, neue Widerstände auf die Platine zu löten. Zwischendurch tippt er auf dem Smartphone. „Ich suche den Schaltplan aus dem Internet raus“, erklärt er.

Gerhard Piller wendet sich einem neuen „Kunden“ zu. Wolfram Kirstein ist zum wiederholten Mal beim Repair Café, diesmal hat er einen defekten Elektro-Tacker dabei. Zufälligerweise hat Piller denselben zu Hause – der auch nicht mehr funktioniert. „Ich hatte aber noch keine Zeit, den zu reparieren. Ganz praktisch, dass ich jetzt gleich mal untersuchen kann, woran das hängt“, sagt er grinsend.

„Wir haben immer viele Elektrogeräte hier“, sagt Julia Müller, „das können die Leute eben am wenigsten selbst reparieren.“ Im Frühjahr bemerke man aber auch eine deutlich höhere Anzahl an Fahrrädern, die dann wieder flottgemacht werden sollen für die wärmere Jahreszeit. „Leider haben wir niemanden mehr dabei, der Näharbeiten macht. Das fehlt uns.“

Gollob ist fertig mit den Lötarbeiten, doch der Verstärker funktioniert trotzdem nicht richtig. „Da ist wahrscheinlich noch mehr kaputt“, seufzt der Handwerker entschuldigend. Straeter muss einen anderen Weg suchen. Auch das kommt vor. Sein Tischnachbar Piller dagegen war erfolgreich. Wolfram Kirstein hält eine verbogene Heftklammer in der Hand: „Das kleine Teil hatte sich drin verklemmt.“ Jetzt tut der Tacker wieder, was er soll.

Die nächste Aufgabe wartet schon. Ursula Kastl bringt einen Plattenspieler, der nicht mehr läuft. Gerhard Piller kann auf Anhieb nichts entdecken, weshalb er ihn zu Gustav Gollob rüberschiebt: „Er hat mit solchen Geräten mehr Erfahrung.“ Auch Fabian Erat, Student der Informationstechnik, schaut vorbei. Eigentlich arbeitet er am Stand „Sonstiges“, wo alles außer Elektrogeräten, Fahrädern und Computern repariert wird. „Die Arbeit hier macht Spaß“, sagt er, „vor allem, wenn es hinterher funktioniert. Ansonsten ist es manchmal ein bisschen deprimierend.“

Geduld gefragt

Eine hohe Frustrationstoleranz wird auch Gollob abverlangt, der fieberhaft nach dem Fehler sucht. An mehreren Stellen im Stromkreis misst er die Spannung, um die Stelle zu finden, an der es hakt. Zwischendurch schaut er zu Piller, der gerade eine Stehlampe auf dem Tisch liegen hat: „Sowas ist natürlich einfach“, sagt er etwas neidisch. Doch schließlich kommt er dem Problem auf den Grund: Es ist der Mikroschalter. „Wahrscheinlich oxidiert“, mutmaßt Piller, der immer wieder interessiert herüberschaut. Gollob sprüht Reinigungslösung in den Schalter.

Nach einer kleinen Zigarettenpause, in der das Mittel wirken kann, setzt Gollob ihn wieder ein, schraubt den Plattenspieler zusammen und schaltet ihn an. Der Motor läuft wieder, allerdings fährt der Tonabnehmer jetzt nicht mehr in die Ruheposition zurück. „Egal, das kann ich auch von Hand machen. Hauptsache, er läuft wieder!“, freut sich Ursula Kastl. Doch Gustav Gollob hat der Ehrgeiz gepackt. Er schraubt das Gerät noch einmal auf, kann aber kein Problem entdecken. Kastl hat eine Idee: „Vielleicht stand er einfach schief, die Füße waren ja noch nicht dran…“ Gollob nickt. Manchmal ist die Lösung einfacher, als man denkt.

Also: wieder zusammenschrauben, Füße dran, anschalten. Und siehe da: Alles funktioniert. Ursula Kastl strahlt: „Vielen, vielen Dank!“ Zur Feier des Tages will sie gleich daheim eine Platte auflegen. „Hach, ich freu mich“, sagt sie beim Hinausgehen, „ich freu mich so!“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018