KFG-Schultheater mit neuem Stück

Die Theater-AG des Karl-Friedrich-Gymnasiums in der Oststadt spielt ein neues Stück. Es heißt „Schicksalsfäden kreuz und quer oder Liebe auf den 2. Blick“. Nach der gestrigen Premiere wird es noch heute, Freitag, 11. Januar, und am morgigen Samstag, 12. Januar, jeweils um 19 Uhr in der Aula der Schule (Roonstraße 4) aufgeführt. Der Eintritt ist kostenlos. Die Jungen und Mädchen in der von Lehrerin Jutta Grell geleiteten Theater-AG freuen sich aber über Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Brezeln, die in ihre Schauspielerei fließen. Literarische Vorlagen für das Stück sind „The Sun is also a Star“ von Nicole Yoon und „Der unvergessene Mantel“ von Frank Cottrell Boyce. sma

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019