Kinderchor an der Christuskirche

Anzeige

An der evangelischen Christuskirche, Werderplatz, wird nach den Sommerferien ein Kinderchor gegründet. Kantor Carmenio Ferrulli, seit einem Jahr als Kantor in Mannheim tätig, lädt alle singbegeisterten Kinder dazu ein. Los geht es am Dienstag, 18. September, und zwar in zwei Gruppen: Um 15.30 Uhr sind Vorschulkinder und Kinder der ersten Klasse, um 16 Uhr bis 16.45 Uhr sind Kinder der zweiten und dritten Klasse eingeladen. Die Proben finden statt im Chorsaal der Christuskirche, der Seiteneingang von der Tullastraße her ist offen.