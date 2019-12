Klänge und Kreatives

Wenn es verführerisch nach gebrannten Mandeln und Plätzchen duftet, ist es wieder soweit: Das Liselotte-Gymnasium (Lilo) feiert sein Schulfest mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt für den guten Zweck. Auch in diesem Jahr war der Nachmittag wieder ein voller Erfolg.

In stimmungsvoller Atmosphäre begegnete sich die Schulgemeinschaft. Zahlreiche Besucher strömten in die Untere Turnhalle, um sich von der Lilo-Bigband und der Bläserklasse 6 auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen zu lassen. Schulleiter Eberhard Vogel dankte allen, die zum Gelingen beitrugen. Der Weihnachtmarkt fand bereits zum 55. Mal in Folge statt. Der Erlös kommte auch in diesem Jahr wieder Hilfsprojekten im Jemen, in Bangladesch sowie in Mannheim und in der Region zugute.

Hilfe zur Selbsthilfe

Grundgedanke sei es, so Vogel, mit der Unterstützung nicht einfach nur Nothilfe zu sein, sondern sie wollten Hilfe zur Selbsthilfe leisten, beispielsweise im Jemen beim Schulunterricht oder beim Betrieb eines Krankenhauses. Jahr für Jahr kämen durch den Weihnachtsmarkt circa 7000 bis 8000 Euro zusammen. Insgesamt habe die Schule in den 55 Jahren schon über 100 000 Euro für den guten Zweck gespendet, sagte Vogel.

Nach der Eröffnung gab es vier Stunden lang Kunst, Kultur, Musik und Kulinarisches auf allen Ebenen im Schulhaus und in den Turnhallen. Besucher ließen sich von der traumhaften Atmosphäre im wunderschön weihnachtlich mit Efeuranken und roten Weihnachtssternen geschmückten Schulgebäude und dem vielfältigen Angebot an den festlich dekorierten Verkaufsständen verzaubern, begleitet von Chören und Bläserklassen, die mit weihnachtlichen Melodien erfreuten. Die Schüler hatten mit ihren Lehrern und tatkräftiger Unterstützung der Eltern allerlei Schönes und Nützliches zur Weihnachtszeit gebastelt. Besonders kunstvoll und vielfältig war das Angebot am Stand des Kreativkreises der Eltern, die jedes Jahr einen Großteil des Erlöses erwirtschaften.

Ab September treffen sich die Eltern zwei- bis dreimal, um was zusammen zu basteln. „Das meiste aber macht jeder zu Hause“, erzählte Nicole Kreusel, die den Kreis mit Rotraut Bickmann und Diana Lederer leitet. Renner in diesem Jahr waren die Flaschen mit Himbeer-Balsamico und Nikolausmütze. Zusätzlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt.

An wunderbar vorweihnachtlich geschmückten Ständen wurden neben Selbstgebackenem auch deftige Suppen, Chili con Carne oder Wurst und Sauerkraut in bayerischem Ambiente serviert. Auch an Glühwein, Kinderpunsch und heißem Kakao fehlte es nicht.“

Es ist immer wieder ein stimmungsvolles Fest“, sagte Ilona Schauer, deren Söhne David und Jonas die Schule besuchen. „Über die Kinder kennen sich die Eltern, es ist eine sehr angenehme Schule, die nicht nur unsere Kinder mögen, sondern auch Eltern und Kinder von außerhalb.“

