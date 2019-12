Klingender Raum zur Neuerfahrung des Körpers

Im Hintergrund lief leise Klaviermusik über eine Soundanlage. Unterdessen gruppierten sich die Besucher zusammen mit Gastgeberin Ulrike Gutzeit um einen runden Tisch herum. „Klangschalen kennt ihr alle, oder? Das hier kennt ihr aber vielleicht nicht“, erläuterte Musiktherapeutin Gutzeit den interessierten Gästen die Körpertambura, ein exotisches Instrument mit aufgezogenen Saiten, das man für eine Massage den Menschen auf den Rücken oder Bauch legen kann. In seinen Räumlichkeiten feierte die Soundoase, die sich seit September 2018 in einem Hinterhof der Lameystraße am Rande der Oststadt befindet, einen bestens besuchten Tag der offenen Tür.

Dabei nahmen die Besucher die dortigen Instrumente in Augenschein und ließen sich im Nebenraum, der eine Fußbodenheizung besitzt, bei gedimmtem Blau- und Violettlicht klanglich in einen Ruhezustand versetzen.

Mithilfe spezieller Methoden und fernöstlicher Klangwerkzeuge möchten die beiden Musiktherapeuten, Ulrike Gutzeit und Arnd Dumont, den Menschen eine besondere Körpererfahrung ermöglichen. Denn in der Soundoase, die sich als stiller Raum für Leib und Seele verbunden mit Stimme und Rhythmus versteht, sollen die Menschen den hektischen Alltag hinter sich lassen und den eigenen Körper samt Geist neu entdecken. Und zwar unterstützt durch außergewöhnliche Instrumente wie Gongs in allen Größen, einer mongolischen Pferdekopfgeige und einem Berimbau, einem Musikbogen mit hohlem Kürbis als Resonanzkörper aus Brasilien. „Viele Besucher sagen uns: ‚Es ist schön, dass es euch gibt“, freute sich Körpermusikerin Ulrike Gutzeit, die gebürtig aus Konstanz am Bodensee stammt und nach einer längeren Zwischenstation in Kassel seit zwei Jahren mit ihrem Lebensgefährten Arnd Dumont im Mannheimer Stadtteil Neckarau lebt.

Auf der anderen Seite begegnen gelegentlich Menschen dem neuen Klangraum Soundoase mit Berührungsängsten, die dahinter ein esoterisches oder pseudowissenschaftliches Behandlungszentrum vermuten. „Solche anfänglichen Zweifel verschwinden aber meist schnell“, weiß Therapeutin Ulrike Gutzeit, die mit der Fachklinik für psychosomatische Beschwerden „SysTelios Transfer“ in Siedelsbrunn im Odenwald zusammenarbeitet.

Vegane Suppe

Beim Tag der offenen Tür in der Soundoase durften sich die Besucher bei veganer Kartoffelsuppe mit Kokosmilch die exotischen Instrumente wie den indischen Holzkoffer „Shrutibox“, den man wie ein Akkordeon ziehen muss, und den Ruheraum, der über ein in etlichen Regenbogenfarben stufenweise einstellbares Zimmerlicht verfügt, genauer anschauen. „Eine Besucherin brachte uns sogar eine Schale mit leckerem Gebäck in Herzform mit“, freute sich Musiktherapeutin Ulrike Gutzeit. Darüber hinaus besitzt das Duo zitherähnliche Klangwerkzeuge, die man in der Fachsprache „Kantele“ nennt.

Einmal im Monat findet in der Soundoase ein offenes „Circle Singing“ statt, dabei handelt es sich um ein gemeinschaftliches Singen ohne Noten. Beim „Circle Singing“ entstehen musikalische Motive aus der Inspiration des Augenblicks heraus. Früher befand sich in den Räumlichkeiten der Soundoase eine bekannte Praxis für Physiotherapie der Mutter von Klangtherapeut Arnd Dumont. „Nächstes Jahr wollen wir das Programm ausbauen und mit unseren Instrumenten öfter Konzerte geben“, verriet Therapeutin Gutzeit. „Außerdem wollen wir Instrumentenbauer für Kurse zu uns einladen“, erläuterte die 53-Jährige.

