Kulinarisch, kreativ, kommod

Am Samstag, 3. November, bringt die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ wieder Licht und Stimmung in die Stadtteile in Mannheim-Mitte. Mit einem vielfältigen Programm aus kulinarischen, kulturellen und künstlerischen Angeboten locken die Gewerbetreibenden auch dieses Jahr wieder die Besucher in die Läden, Praxen, Ateliers und Musikschulen in der Schwetzingerstadt, in Neuostheim und Neckarstadt-Ost.

Start an der Friedenskirche

Schwetzingerstadt: Seit mehr als zehn Jahren rückt die „Lange Nacht“ in der Schwetzingerstadt den lokalen Einzelhandel in den Mittelpunkt. „Es sind die kleinen Geschäfte, die die Gemeinschaft stützen und das Leben im Stadtteil bereichern“, erklärt der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost e.V. (ADG), Ralf Knapp. Er lädt ein zur Eröffnung um 18 Uhr in der Friedenskirche (Traitteurstraße 48), die in Farbe und Musik strahlen wird.

Von dort aus können die Besucher dann mit dem ADG-Bus bequem und wetterunabhängig auf Entdeckungstour in der Schwetzingerstadt gehen. An 19 verschiedenen Orten begegnen sich hier die Menschen bei Musik, Kunst und Genuss. Dort tauscht man sich aus, hält sich auf dem laufenden – kurz man nimmt teil am quirligen Leben im Stadtteil.

Neckarstadt-Ost: In der Neckarstadt-Ost kann die Nacht lang werden. Denn mit 25 Gewerbetreibenden ist es der teilnehmerstärkste Stadtteil in Mannheims Mitte. Dies ist nicht zuletzt dem engagierten Organisatoren-Team mit Sabine und Armin Klotz sowie Annette Weber zu verdanken. „Erfreulich ist vor allem der Zuwachs an jungen Unternehmen“, so Sabine Klotz. Bereits ab 15 Uhr lädt Kinderfrisör „Pippi“ Sabine zur großen Kinderparty ein. Um 17 Uhr eröffnet dann Stadtrat Thomas Hornung die „Lange Nacht“ im Salon Armin. Damit die Eltern in Ruhe durch den Stadtteil schlendern können bieten Sabine und Armin Klotz in ihrem Salon in der Lange Rötterstraße 6 von 18 bis 20 Uhr Kinderbetreuung an.

Neuostheim: Klein aber fein ist die „Lange Nacht“ in Neuostheim. Dort präsentieren sich vor allem neue kulinarische Gastgeber. Die Vielfalt an kreativen Ideen mit Musik, Kunst und Genüssen verbindet und eröffnet Besuchern die Möglichkeit, mit den neuen Gastronomen in angenehmer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

Eröffnet wird die „Lange Nacht“ in Neuostheim um 17.30 Uhr durch Stadtrat Christopher Probst in der Filiale der VR Bank Rhein-Neckar in der Dürerstraße.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018