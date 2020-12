Lärmschutz als Thema

Der SPD-Landtagsabgeordnete und frühere Vorsitzende des Bezirksbeirats Boris Weirauch will über eine parlamentarische Anfrage erfahren, ob die Situation auf den Straßen in den Schwetzingerstadt/Oststadt im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen zum Lärmschutz und zum Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Abgasen steht. In der Schwetzingerstadt betreffe es vor allem die Seckenheimer- und die Schwetzingerstraße. Lösungen könnten Geschwindigkeitsbeschränkungen sein.

Nazan Kapan, SPD-Bezirksbeirätin für die Stadtteile, betont, eine Geschwindigkeitsbegrenzung würde auch mehr Gleichberechtigung zwischen den Verkehrsteilnehmern schaffen: Gerade Fußgänger und Radfahrer würden von Tempo 30 profitieren.

Weirauch hält zudem an seiner Forderung nach einem Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr fest: „Die Stadt Mannheim lehnt das bisher aus mir unverständlichen Gründen ab. Die innerstädtischen Stadtbezirke sind keine Transitstrecke für schwere Lkw, es gibt Umgehungsstraßen.“

Weirauch hatte bereits die Verkehrssituation in Feudenheim und Seckenheim durch das Verkehrsministerium prüfen lassen. Dabei wurde nach Angaben Weirauchs festgestellt, dass die Lärmbelastung auf dem Aubuckel und in den jeweiligen Hauptstraßen über den zulässigen Grenzwerten liegt. Die Stadt hatte daraufhin ein Modellprojekt Tempo 30 in der Feudenheimer Hauptstraße gestartet. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020