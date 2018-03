Leseclub startet speziell für Jungs

Anzeige

Mannheim.Der Verein Unsere Welt e. V. in der Friedrich-Karl-Straße 10 bietet ab März einen „Leseclub für Jungs“ im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren an. Das Projekt findet im Rahmen von kicken&lesen der Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit dem VfB Stuttgart 1893 e.V. und dem SC Freiburg in der Oststadt statt. Ziel ist, die Lesekompetenzen von Jungen zu verbessern und zu trainieren sowie Wissen über die Geschichte von Sportarten, des Fußballs, gesunde Ernährung, Freizeit- und Leistungssport zu vermitteln. Die Teilnehmer erwartet unter anderem ein Familiensportfest samt Fußballturnier, Vorlesestunden und Workshops in der Kinder- und Jugendbibliothek Stadt sowie ein Camp des VfB Stuttgart am 9./10. Juni. Das erste Projekttreffen findet am Montag, 5. März, 15.30 bis 17.30 Uhr. statt. Eine Anmeldung ist ab sofort unter info@unsere-welt-online.eu möglich.