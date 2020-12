Lilo-Markt auch zur Corona-Zeit

Auch wenn das große Schulfest des Liselotte-Gymnasiums, der alljährliche Weihnachtsmarkt, in diesem Jahr nicht stattfinden kann, fällt er nicht ganz aus, denn die karitativen Hilfsprojekte will das Lilo nicht vergessen. Schon seit dem Sommer basteln die Eltern des Kreativkreises, haben ihre Arbeiten fotografiert und ins Internet gestellt, damit die kreativen Ergebnisse bestellt werden können (www.lilo-ma.de). Am Samstag, 5. Dezember, können zwischen 14 und 16 Uhr die vorbestellten Arbeiten des Kreativkreises, Gebäcktüten mit von Schülern selbst gebackenen Plätzchen und der Jahresbericht der Schule erworben und im Schulhof abgeholt werden.

Kurzfilme auf Youtube-Kanal

Live-Aufführungen, Video- oder Audioaufnahmen, werden in einen auf der Homepage verlinkten Youtube-Kanal des Lilo gestellt. Klassen und Kurse präsentieren kreative Kurzfilme. Die Spenden aus den Verkaufserlösen und für die Online-Aufführungen sollen wie in den vergangenen Jahren den karitativen Hilfsprojekten des Lilo im Jemen und Bangladesch sowie in Mannheim und der Region zugutekommen. aph

