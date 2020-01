„Mannheim ist nicht Amsterdam“

Zum Neujahrsempfang der Aktionsgemeinschaft Mannheim Ost e.V. (ADG) kamen nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch zahlreiche Gäste aus der Kommunalpolitik sowie Vertreter der Feuerwehr und Kirche in die Fechthalle des TSV Mannheim von 1846 e.V. Als Hausherr erinnerte der Vorsitzende des TSV-Fördervereins, Bernd Kupfer, an die bewegte Geschichte des Turnvereins, der im nächsten Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert.

Heuss-Anlage Thema

„Und im nächsten Jahr feiert auch die ADG ihr 40-jähriges Bestehen“, ergänzte Stadtrat Holger Schmid (ML), der Grüße des Oberbürgermeisters und Gemeinderats überbrachte. „Die ADG ist ein starker Gewerbeverein“, lobte er. Das sei nicht immer so gewesen, erinnerte Schmid an die wechselvolle Geschichte. „Doch Vorsitzender Ralf Knapp hat ein gut bestelltes Feld übernommen von seiner Vorgängerin Christiane Fuchs“, so Schmid. In den 40 Jahren hätten sich immer Ehrenamtliche gefunden, wobei die ADG es nicht ganz so einfach habe wie die Gewerbevereine in den anderen Stadtteilen.

Die Gewerbetreibenden vor Ort kämpften gegen die Konkurrenz aus dem Internet und aus der Innenstadt. Der Mannheimer Gemeinderat habe bei seinen letzten Haushaltsberatungen gute Kompromisse gefunden, auch beim Schwerpunkt Vororte. Nicht nur die Zuschüsse für den Sport seien erhöht worden, sondern auch für die Gewerbevereine wie die ADG, die durch zahlreiche Veranstaltungen das Leben in den Stadtteilen bereicherten. Insgesamt 50 000 Euro kämen den circa 14 Gewerbevereinen in Mannheim zugute. Schade und erklärungsbedürftig fand Schmid die Sanierung der Theodor-Heuss-Anlage, die Neuostheim mit der Oststadt und Schwetzingerstadt verbindet. „Ob der Fahrradweg der Weisheit letzter Schluss ist, das wage ich zu bezweifeln“, sagte er.

ADG-Vorsitzender Ralf Knapp dankte seinen Vorstandsmitgliedern und allen, die den Verein im vergangenen Jahr unterstützt hatten, sowie Feuerwehr, Polizei und Ordnungsdienst. Doch Knapp hob trotz allem den Zeigefinger: Weniger begeistert seien sie von den Knöllchen, die im Moment überhandnähmen. „Wohnungseigentümer kriegen keinen Besuch mehr, da keine Parkplätze da sind und wenn, dann bekommen sie ein Knöllchen“, so Knapp. Er wünschte sich „eine etwas weichere Vergabe, außer an Kreuzungen“. Ein Ärgernis sei auch das Thema Fahrradfahren: „Radfahren ist gesund, doch die Fahrradfahrer sollen sich bitte auch an die Verkehrsregeln halten und nicht auf den Gehwegen, Grünanlagen und über die rote Ampel fahren“. Der ADG-Vorsitzende betonte: „Mannheim ist nicht Amsterdam.“ Manche Politiker, die meinten, Fahrradfahren sei das Beste, sollten auch mal daran denken, dass viele Autofahrer ihr Fahrzeug zur Arbeit bräuchten.

Drama Hochstraße

Ein Drama erster Ordnung sei zudem die marode Hochstraße in Richtung Ludwigshafen. Nicht nur weil Elektriker, Partyservice und Pflegedienste, die im Auto ihr Werkzeug haben, nicht mehr durchkommen, sondern auch ihre Kunden aus der Pfalz, was auf die Dauer geschäftsschädigend sei. Knapp kritisierte die langen Planungsphasen: „Das muss alles schneller gehen, nicht im Schneckentempo, sondern im Sprint, wie beim TSV.“

Am Schluss seiner Rede wies Knapp auf die Veranstaltungen hin (siehe Infokasten). Die Teilnehmer des Neujahrsempfangs nutzten die Begegnung bei Sekt und Häppchen zu vielfältigen Gesprächen im kleinen Kreis.

