„Meinungsfreiheit ist ein hoher Wert“

In der Reihe „Mittwochs am Lilo“ erklärte Richter am Bundeserfassungsgericht a.D. Michael Eichberger (bis 2018) den Schülern der 11. und 12. Klassen des Liselotte-Gymnasiums die Bedeutung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) im demokratischen System der Bundesrepublik. Den Rechtsexperten eingeladen hatte Geschichtslehrer Marcus Reinhold, nicht zuletzt wegen seiner eigenen negativen

...