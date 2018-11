Motettenchor singt Donizettis Requiem

Mit einer Konzert-Rarität wartet der Mannheimer Motettenchor am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche (Roonstraße/Nähe Kunsthalle) auf. Unter der Leitung von Bezirkskantor Alexander Niehues wird das bekannte Ensemble Gaetano Donizettis „Requiem“ zusammen mit Solisten wie Professor Stefanie Krahnenfeld (Sopran) und dem jungen Opernstar Johannes Kammler (Bass) sowie Carola Günther (Alt), Eduard Wagner (Tenor) und dem symphonisch besetzten Heidelberger Kantatenorchester aufführen. Das Werk selbst gilt als Inspirationsquelle für die Requiem-Vertonung von Giuseppe Verdi. Konzert-Karten sind zu 20 und 15 Euro – ermäßigt zu 15 und 10 Euro – erhältlich über das Katholische Bezirkskantorat telefonisch unter 0621/15 31 18 oder zu den Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und Freitag 15 bis 17 Uhr. Die Abendkasse öffnet am Konzerttag um 16 Uhr. red

