Musikalisches Können unter Beweis gestellt

Das Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) legt großen Wert auf musikalische Bildung, dies wird dem Publikum spätestens bei den Konzerten klar. Oft sind Schülerinnen und Schüler nicht nur im Chor, sondern zusätzlich noch in einem Orchester. Das Weihnachtskonzert mit den Chören und Orchestern fand erneut in der Christuskirche statt.

Einen passenderen Rahmen könnte es kaum geben. Hier kommt Weihnachtsstimmung auf, selbst wenn noch kein geschmückter Baum dasteht. Das Programm wurde eröffnet von den Jüngsten, dem Chor und dem Orchester der Unterstufe unter der Leitung von Michael Schreiner und Veronika Zgela. Es begann mit „Sinfonia Pastorale“ von Francesco Manfredini und einer musikalischen Suite von John Williams, die aus Liedern aus dem Film „Kevin – allein zu Haus“ besteht, darunter auch das anrührende Lied „Somewhere in My Memory“, das mit den Chorstimmen viel Atmosphäre in die Christuskirche zauberte. Mit „Oh Christmas Tree“ zeigte der Unterstufenchor, dass es das klassische Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“ auch auf Englisch gibt.

Kontrast zu Weihnachtsliedern

Lustige Stimmung brachte das großartige KFG-Jazz-Ensemble mit seinen mit blinkenden Nikolausmützen ins Programm. Für einen jazzigen Kontrast zu den Weihnachtsliedern sorgten Stücke wie „How High The Moon“ von Morgan Lewis und „Birdland“ von Joe Zawinul (Leitung: ebenfalls Michael Schreiner). Leisere Töne, und noch dazu mehrstimmig, gab es beim hervorragenden Vokalensemble unter der Leitung von Marie Berlinghof. Das Ensemble hatte Lieder gewählt, die extra dafür komponiert wurden, um mehrstimmig gesungen zu werden. Darunter das um 1600 entstandene traditionelle Weihnachtslied „Als ich bei meinen Schafen wacht“ und das Liebeslied „Greensleeves“, dessen Text zwar nicht weihnachtlich ist, aber dessen Melodie von der Stimmung her wunderbar ins Ambiente passte.

Im zweiten Teil des Programms hatten der große Chor und das große Orchester (Leitung: Stefan Groß und Dominik Therre) seinen Auftritt. Bei Liedern wie „God is Always Good“ und „Oh Happy Day“ konnten die Solisten Luisa Walter und Piet Wolf ihr Können unter Beweis stellen. Mit klassischer Musik von Franz Schubert und dem zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter gingen das Große Orchester und der Große Chor gemeinsam ins Finale, die Sopranistin Antonia Förster aus der Oberstufe sorgte bei Rutters „Magnificat“ noch einmal für einen besonderen Glanzpunkt.

Dem Publikum, in dem hauptsächlich Angehörige und Freunde der Musiker saßen, hatte das Konzert gefallen, was man am begeisterten Applaus hören konnte. Kge

